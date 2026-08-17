Mujer es víctima de “carjacking” en Toa Baja a manos de cuatro individuos en motoras

Una mujer fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, domingo, en Toa Baja, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:13 p.m., en la carretera PR-165.

Según la información preliminar, la querellante denunció que “se encontraba transitando en un Kia Forte, color azul del 2021, tablilla JNT-100 por la mencionada vía, cuando fue sorprendida por cuatro individuos a bordo de dos motoras tipo Vento”.

El informe policiaco indica que “los sospechosos le ocasionaron daños al espejo retrovisor y, al esta detenerse, mediante amenaza e intimidación y utilizando un arma de fuego, la despojaron del automóvil y posteriormente huyeron del lugar a bordo del mismo”.

“En este incidente, la víctima resultó ilesa”, apuntó la Uniformada.