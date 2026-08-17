Mujer es víctima de “carjacking” en Toa Baja a manos de cuatro individuos en motoras
La Policía informó que a la víctima le robaron un auto Kia Forte azul del 2021 con tablilla JNT-100
17 de agosto de 2026 - 8:06 AM
17 de agosto de 2026 - 8:06 AM
Una mujer fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, domingo, en Toa Baja, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:13 p.m., en la carretera PR-165.
Según la información preliminar, la querellante denunció que “se encontraba transitando en un Kia Forte, color azul del 2021, tablilla JNT-100 por la mencionada vía, cuando fue sorprendida por cuatro individuos a bordo de dos motoras tipo Vento”.
El informe policiaco indica que “los sospechosos le ocasionaron daños al espejo retrovisor y, al esta detenerse, mediante amenaza e intimidación y utilizando un arma de fuego, la despojaron del automóvil y posteriormente huyeron del lugar a bordo del mismo”.
“En este incidente, la víctima resultó ilesa”, apuntó la Uniformada.
El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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