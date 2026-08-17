Encuentran un aparente cráneo humano en Aguadilla
Fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para análisis
17 de agosto de 2026 - 6:59 AM
17 de agosto de 2026 - 6:59 AM
La Policía informó que un aparente cráneo de una persona fue encontrado ayer, domingo, en el área de la playa Martinica en Aguadilla.
De acuerdo con la información preliminar, el querellante se encontraba recogiendo jueyes cuando “encontró lo que aparenta ser un cráneo humano”.
“El fiscal Abdel Morales Villarubio ordenó el levantamiento del mismo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de análisis”, indica el informe policiaco.
Al lugar se personaron el agente Ángel Morales Acevedo y el sargento Ariel Irizarry, adscritos a la División de Homicidios de Aguadilla, así como la agente Daiana Vargas, de la División de Servicios Técnicos Aguadilla.
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