Encuentran un aparente cráneo humano en Aguadilla

La Policía informó que un aparente cráneo de una persona fue encontrado ayer, domingo, en el área de la playa Martinica en Aguadilla.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante se encontraba recogiendo jueyes cuando “encontró lo que aparenta ser un cráneo humano”.

“El fiscal Abdel Morales Villarubio ordenó el levantamiento del mismo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de análisis”, indica el informe policiaco.