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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un aparente cráneo humano en Aguadilla

Fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para análisis

17 de agosto de 2026 - 6:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En ninguna de las tres escenas se ocuparon herramientas y la Policía teoriza que los ladrones lograron acceso a la urbanización a través de un monte. (Archivo)
El jueyero encontró el cráneo en el área de la playa Martinica.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un aparente cráneo de una persona fue encontrado ayer, domingo, en el área de la playa Martinica en Aguadilla.

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De acuerdo con la información preliminar, el querellante se encontraba recogiendo jueyes cuando “encontró lo que aparenta ser un cráneo humano”.

“El fiscal Abdel Morales Villarubio ordenó el levantamiento del mismo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de análisis”, indica el informe policiaco.

Al lugar se personaron el agente Ángel Morales Acevedo y el sargento Ariel Irizarry, adscritos a la División de Homicidios de Aguadilla, así como la agente Daiana Vargas, de la División de Servicios Técnicos Aguadilla.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAguadillaHuesos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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