Hieren a mujer con un arma blanca en Mayagüez

Una mujer fue agredida con un arma blanca en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes, en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., a través de una llamada telefónica al cuartel de Distrito de Mayagüez desde un hospital. Según la información preliminar, se trata de una “mujer de unos 32 años, la cual fue llevada por un conocido”.

El informe policiaco agregó que la perjudicada “se encuentra recibiendo atención medica donde preliminarmente el doctor de turno diagnosticó dos heridas punzantes”, mientras que “se desconoce la condición”.

De acuerdo con el comunicado, al momento no se sabía el lugar donde la víctima fue herida.