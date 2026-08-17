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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hieren a mujer con un arma blanca en Mayagüez

La Policía indicó que la víctima tiene 32 años

17 de agosto de 2026 - 6:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., a través de una llamada telefónica al cuartel de Distrito de Mayagüez desde un hospital.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue agredida con un arma blanca en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes, en Mayagüez.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., a través de una llamada telefónica al cuartel de Distrito de Mayagüez desde un hospital. Según la información preliminar, se trata de una “mujer de unos 32 años, la cual fue llevada por un conocido”.

El informe policiaco agregó que la perjudicada “se encuentra recibiendo atención medica donde preliminarmente el doctor de turno diagnosticó dos heridas punzantes”, mientras que “se desconoce la condición”.

De acuerdo con el comunicado, al momento no se sabía el lugar donde la víctima fue herida.

El caso está siendo investigado inicialmente por el agente Emilio Rosado Arroyo, adscrito al Distrito de Mayagüez, mientras que se le dio conocimiento al inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, y personal de la División de Servicios Técnicos.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHeridosMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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