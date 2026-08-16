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Motorista impacta a hombre que pescaba en la PR-165 en Dorado

El perjudicado resultó con heridas de gravedad, informó la Policía

16 de agosto de 2026 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un motociclista desordenado perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. (Primera Hora / Archivo / Carlos Giusti)
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga lo ocurrido en el municipio de Dorado.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga un accidente grave ocurrido durante la madrugada del domingo, en el que un motorista impactó a un hombre que se encontraba pescando en el kilómetro 22.2 de la carretera PR-165, en jurisdicción de Dorado.

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De acuerdo con la información preliminar, un conductor de 24 años transitaba en una motora Taizhou Zhilong por esta vía en dirección de Levittown hacia Dorado. Al llegar al kilómetro 22.2, presuntamente no se percató de la presencia de un peatón que se encontraba pescando en medio del carril y lo impactó con la parte frontal de la motora.

Como resultado del choque, el peatón, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad.

El herido fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, mientras que el conductor de la motora fue llevado a una sala de emergencias local, donde se le realizó una prueba de alcohol en la sangre.

El agente Diego Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y el fiscal Josué Padilla tienen a su cargo la investigación.

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