Motorista fallece tras choque contra un objeto fijo en la Ruta 66

Un motorista falleció tras un choque es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Carolina.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 4:00 de la madrugada.

Según la información preliminar, el conductor de la motora transitaba por la Ruta 66 en dirección de Carolina hacia San Juan.

De la investigación inicial se desprende que cuando llegó al kilómetro 0.5 perdió el control en circunstancias que están bajo evaluación de la Policía, que alega que chocó contra un “objeto fijo”.

El motorista cayó al pavimento sufriendo heridas graves que, según la Policía, le habrían ocasionado la muerte.