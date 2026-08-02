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Motorista fallece tras choque contra un objeto fijo en la Ruta 66

La Policía indicó que el accidente fue reportado en horas de la madrugada

2 de agosto de 2026 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente fue reportado en el kilómetro 0.5 de la Ruta 66, en dirección de Carolina hacia San Juan. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció tras un choque es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Carolina.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 4:00 de la madrugada.

Según la información preliminar, el conductor de la motora transitaba por la Ruta 66 en dirección de Carolina hacia San Juan.

De la investigación inicial se desprende que cuando llegó al kilómetro 0.5 perdió el control en circunstancias que están bajo evaluación de la Policía, que alega que chocó contra un “objeto fijo”.

El motorista cayó al pavimento sufriendo heridas graves que, según la Policía, le habrían ocasionado la muerte.

Personal de Patrulla de Carreteras de la región de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoRuta 66Breaking NewsMotorasAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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