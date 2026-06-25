Accidentes fatales: investigan choques que cobraron dos vidas en Caguas y Arecibo

La Policía investiga dos accidentes de tránsito reportados en la noche del miércoles en Caguas y Arecibo, los cuales cobraron las vidas de dos personas.

El primero de los choques se reportó a las 10:26 p.m. frente a una clínica veterinaria en la avenida Degetau, en Caguas.

De acuerdo con un informe preliminar, un conductor hacía un viraje para estacionarse en dicho negocio cuando un motociclista que viajaba por la vía lo impactó.

“Acto seguido, el motociclista salió expulsado, cayendo al pavimento de los carriles opuestos y resultando arrollado por un auto marca Hyundai Elantra color blanco del año 2010″, detalló la Policía.

El motorista fue transportado a un hospital de la zona con heridas de gravedad, donde posteriormente se certificó su muerte. Este no fue identificado de inmediato.

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El agente Noel Santana, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Liza Y. Morales Jusino se encargan de la investigación.

Por otro lado, a las 11:25 p.m. se reportó el segundo accidente fatal en la PR-637, en el barrio Miraflores de Arecibo.

La Uniformada detalló, en un informe preliminar, que un conductor de 19 años identificado como Naim Vélez González conducía por la mencionada vía cuando perdió el control del volante, impactó un vehículo que se encontraba estacionado y, luego, chocó contra las verjas de dos residencias.

“Vélez González salió expulsado del vehículo el cual resultó con heridas que le causaron la muerte en el acto”, sostuvo la Policía, por escrito.