Muere joven de 19 años tras accidente de tránsito en Juana Díaz

Un joven de 19 años murió tras un accidente de tránsito reportado el martes en la PR-149, kilómetro 65.1, en Juana Díaz.

El fallecido fue identificado por la Policía como Miguel Benítez Pérez, residente en ese municipio.

De acuerdo con la investigación preliminar de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, Benítez Pérez conducía un Toyota Corolla gris, del año 1997, por la mencionada vía cuando presuntamente realizó un viraje hacia la izquierda en un semáforo que se encontraba con luz roja.

Como resultado, el vehículo fue impactado por el lado derecho por una Honda Ridgeline gris conducida por un hombre de 30 años, quien transitaba en dirección de sur a norte por el carril izquierdo con la luz verde a su favor, según la Uniformada.

Benítez Pérez fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas al Hospital Menonita en Ponce, donde posteriormente se certificó su muerte en horas de la madrugada de este miércoles.