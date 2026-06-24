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Muere joven de 19 años tras accidente de tránsito en Juana Díaz

Según la Policía, presuntamente realizó un viraje con la luz roja antes de ser impactado por otro vehículo

24 de junio de 2026 - 11:32 AM

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La agente Ydda Valpais, adscrita a Patrulla de Carreteras, y el fiscal Jorge Martínez se hicieron cargo de la investigación. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven de 19 años murió tras un accidente de tránsito reportado el martes en la PR-149, kilómetro 65.1, en Juana Díaz.

El fallecido fue identificado por la Policía como Miguel Benítez Pérez, residente en ese municipio.

De acuerdo con la investigación preliminar de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, Benítez Pérez conducía un Toyota Corolla gris, del año 1997, por la mencionada vía cuando presuntamente realizó un viraje hacia la izquierda en un semáforo que se encontraba con luz roja.

Como resultado, el vehículo fue impactado por el lado derecho por una Honda Ridgeline gris conducida por un hombre de 30 años, quien transitaba en dirección de sur a norte por el carril izquierdo con la luz verde a su favor, según la Uniformada.

Benítez Pérez fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas al Hospital Menonita en Ponce, donde posteriormente se certificó su muerte en horas de la madrugada de este miércoles.

La agente Ydda Valpais, adscrita a Patrulla de Carreteras, y el fiscal Jorge Martínez se hicieron cargo de la investigación.

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Breaking NewsJuana DíazPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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