Asesinan a un hombre a tiros en residencial de San Juan
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos
24 de junio de 2026 - 9:39 AM
24 de junio de 2026 - 9:39 AM
Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre múltiples disparos.
Al llegar a la escena, agentes de la Uniformada encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno investigan.
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