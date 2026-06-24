Asesinan a un hombre a tiros en residencial de San Juan

Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre múltiples disparos.

Al llegar a la escena, agentes de la Uniformada encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.