Asesinan a hombre durante festividades de la Noche de San Juan en Vega Baja

Un hombre fue asesinado en medio de las festividades de la Noche de San Juan en Vega Baja, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 2:34 a.m., en la carretera PR-692, cerca de la playa Puerto Nuevo.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

“Cuando los patrulleros del Distrito de Vega Baja se presentan aquí encuentran el cuerpo sin vida del joven Jeremy Santiago Muñoz”, indicó el teniente Alexis Soberal Serrano, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, en entrevista con TeleOnce.

El oficial señaló que en la balacera pudieron haber participado varias personas debido a que encontraron casquillos de bala de más de un calibre.

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Agregó que de la información preliminar se desprende que “hubo una discusión”, pero intentan encontrar el móvil del altercado, por lo que se aprestan a evaluar distintas piezas de evidencia, como material fílmico de cámaras de seguridad, y entrevistas.

Entienden que el occiso estaba acompañado de un familiar en el lugar.