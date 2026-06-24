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Asesinan a hombre durante festividades de la Noche de San Juan en Vega Baja

La Policía investiga el móvil que detonó el altercado, que se reportó cerca de la playa Puerto Nuevo

24 de junio de 2026 - 6:25 AM

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Hasta este martes, la Policía había reportado 229 asesinatos en lo que va de este año, 16 más que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en medio de las festividades de la Noche de San Juan en Vega Baja, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 2:34 a.m., en la carretera PR-692, cerca de la playa Puerto Nuevo.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

“Cuando los patrulleros del Distrito de Vega Baja se presentan aquí encuentran el cuerpo sin vida del joven Jeremy Santiago Muñoz”, indicó el teniente Alexis Soberal Serrano, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, en entrevista con TeleOnce.

El oficial señaló que en la balacera pudieron haber participado varias personas debido a que encontraron casquillos de bala de más de un calibre.

Agregó que de la información preliminar se desprende que “hubo una discusión”, pero intentan encontrar el móvil del altercado, por lo que se aprestan a evaluar distintas piezas de evidencia, como material fílmico de cámaras de seguridad, y entrevistas.

Entienden que el occiso estaba acompañado de un familiar en el lugar.

Hasta este martes, la Policía había reportado 229 asesinatos en lo que va de este año, 16 más que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Noche de San JuanAsesinatosPolicía de Puerto RicoBreaking NewsVega Baja
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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