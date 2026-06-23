Tragedia en Peñuelas: identifican conductor que murió al caer por un risco
El infortunado conducía un vehículo cuando sufrió un percance de salud y perdió el control del volante
23 de junio de 2026 - 2:26 PM
23 de junio de 2026 - 2:26 PM
El conductor que murió en la tarde del lunes luego de que su vehículo cayera por un risco en el barrio Cuevas de Peñuelas, fue identificado por las autoridades como Eduardo Sánchez Borrero, de 64 años, y residente de ese municipio, informó este martes la Policía.
Según se desprende de la investigación, el sexagenario conducía, poco después de las 4:30 p.m., un Toyota Yaris gris del año 2006 por una carretera del sector Cerro Los Cabros, en el mencionado barrio, cuando sufrió un percance de salud que le hizo perder el control del vehículo, el cual cayó por un risco.
Al lugar se personaron paramédicos de Emergencias Médicas Estatal, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.
La agente Ángela Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez Rivera, se hicieron cargo de la investigación, ordenando el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para realizarle la autopsia de rigor y poder determinar las causas de la muerte.
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