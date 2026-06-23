Tragedia en Peñuelas: identifican conductor que murió al caer por un risco

1 / 24 ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.

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