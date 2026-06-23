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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Peñuelas: identifican conductor que murió al caer por un risco

El infortunado conducía un vehículo cuando sufrió un percance de salud y perdió el control del volante

23 de junio de 2026 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La División de Patrullas de Carreteras de Ponce estuvo a cargo de la investigación.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El conductor que murió en la tarde del lunes luego de que su vehículo cayera por un risco en el barrio Cuevas de Peñuelas, fue identificado por las autoridades como Eduardo Sánchez Borrero, de 64 años, y residente de ese municipio, informó este martes la Policía.

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Según se desprende de la investigación, el sexagenario conducía, poco después de las 4:30 p.m., un Toyota Yaris gris del año 2006 por una carretera del sector Cerro Los Cabros, en el mencionado barrio, cuando sufrió un percance de salud que le hizo perder el control del vehículo, el cual cayó por un risco.

Al lugar se personaron paramédicos de Emergencias Médicas Estatal, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

La agente Ángela Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez Rivera, se hicieron cargo de la investigación, ordenando el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para realizarle la autopsia de rigor y poder determinar las causas de la muerte.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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