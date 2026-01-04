Auto hurtado al Municipio de Peñuelas habría sido usado para robo de cajero automático en Sabana Grande

Un auto del Municipio de Peñuelas hurtado ayer, sábado, fue recuperado luego de que supuestamente fuera utilizado para un robo en Sabana Grande.

Así lo informó el alcalde Josean González Febres este domingo mediante un comunicado de prensa.

El funcionario indicó que el carro Ford Fiesta fue robado junto con una guagua Ford 250, con tablilla MU-16593, la cual todavía no ha sido recuperada.

González Febres señaló que el auto habría sido usado “para extraer un cajero automático y robar el dinero que tenía, pero no tenemos muchos detalles pues la policía se encuentra investigando”.

Asimismo, el alcalde explicó que al momento de ser hurtados, ambos vehículos estaban asignados al Departamento de Recreación y Deportes del municipio.

Agregó que estaban en el estacionamiento del área administrativa de las oficinas de esa agencia al lado de la pista atlética en el Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín.