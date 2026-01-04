Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Auto hurtado al Municipio de Peñuelas habría sido usado para robo de cajero automático en Sabana Grande

Una guagua municipal que también fue hurtada todavía no ha sido localizada

4 de enero de 2026 - 11:02 AM

El auto fue robado del estacionamiento del Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Peñuelas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un auto del Municipio de Peñuelas hurtado ayer, sábado, fue recuperado luego de que supuestamente fuera utilizado para un robo en Sabana Grande.

Así lo informó el alcalde Josean González Febres este domingo mediante un comunicado de prensa.

El funcionario indicó que el carro Ford Fiesta fue robado junto con una guagua Ford 250, con tablilla MU-16593, la cual todavía no ha sido recuperada.

González Febres señaló que el auto habría sido usado “para extraer un cajero automático y robar el dinero que tenía, pero no tenemos muchos detalles pues la policía se encuentra investigando”.

Asimismo, el alcalde explicó que al momento de ser hurtados, ambos vehículos estaban asignados al Departamento de Recreación y Deportes del municipio.

Agregó que estaban en el estacionamiento del área administrativa de las oficinas de esa agencia al lado de la pista atlética en el Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín.

“Esto parece sacado de películas y por lo visto nadie está exento. Por esa razón, y como medida cautelar, fue que reclutamos diez cadetes que formarán parte de nuestra policía municipal y a su vez, estamos solicitando propuestas para la instalación masiva de cámaras de vigilancia que sirvan de disuasivo, y de ocurrir algo evitar la impunidad de estos malhechores”, afirmó González Febres.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
