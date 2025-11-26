Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendió su vehículo y lo reportó como hurtado: ahora enfrenta cargos

El hombre supuestamente cometió el delito para evitar realizar los pagos mensuales a su institución bancaria

26 de noviembre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por estos hechos, la Fiscalía de Humacao radicó cargos por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Enid Rivera, del Tribunal de Humacao, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente incendió su vehículo y, luego, lo reportó como hurtado para supuestamente liberarse de los pagos mensuales a su institución bancaria.

Según el informe de la Policía, para la fecha del 11 de septiembre de 2025, el imputado, identificado como Víctor Manuel de Jesús García, de 32 años, presuntamente incendió su Lexus IS 200 en la carretera 927, kilómetro 4.3, en Humacao, para evitar realizar pagos al banco.

Posteriormente, le habría reportado a las autoridades que el auto fue robado.

Por estos hechos, la Fiscalía de Humacao radicó cargos por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, por brindar información falsa a un agente del orden público, por daños agravados y por privar a una institución bancaria de su propiedad.

Tras evaluar la prueba, la jueza halló causa en todos los cargos y le fijó una fianza global de $4,000, la cual prestó, por lo quedó en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 9 de diciembre.

