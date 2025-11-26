Incendió su vehículo y lo reportó como hurtado: ahora enfrenta cargos

La jueza Enid Rivera, del Tribunal de Humacao, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente incendió su vehículo y, luego, lo reportó como hurtado para supuestamente liberarse de los pagos mensuales a su institución bancaria.

Según el informe de la Policía, para la fecha del 11 de septiembre de 2025, el imputado, identificado como Víctor Manuel de Jesús García, de 32 años, presuntamente incendió su Lexus IS 200 en la carretera 927, kilómetro 4.3, en Humacao, para evitar realizar pagos al banco.

Posteriormente, le habría reportado a las autoridades que el auto fue robado.

Por estos hechos, la Fiscalía de Humacao radicó cargos por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, por brindar información falsa a un agente del orden público, por daños agravados y por privar a una institución bancaria de su propiedad.