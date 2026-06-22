Muere hombre tras caer con su vehículo por un risco en Peñuelas

Un hombre falleció este lunes tras caer con su vehículo por un risco en el barrio Cuevas, sector Cerro Los Cabros, en Peñuelas, informó la Policía.

Según la información preliminar de la Uniformada, una llamada en horas de la tarde alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron que el conductor había caído con su vehículo por un risco.

El perjudicado, cuya identidad aún no ha sido confirmada, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.