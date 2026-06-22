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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre tras caer con su vehículo por un risco en Peñuelas

El perjudicado sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar

22 de junio de 2026 - 7:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre falleció este lunes tras caer con su vehículo por un risco en el barrio Cuevas, sector Cerro Los Cabros, en Peñuelas, informó la Policía.

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Según la información preliminar de la Uniformada, una llamada en horas de la tarde alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron que el conductor había caído con su vehículo por un risco.

El perjudicado, cuya identidad aún no ha sido confirmada, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

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PeñuelasAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMuertes
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