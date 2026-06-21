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Hombre de 91 años pierde la vida tras accidente con vehículo en Comerío

El caso fue investigado por la División de Patrulllas de Carreteras de la región de Aibonito

21 de junio de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta esta mañana se habían reportado 38 fallecimientos de peatones en incidentes vehiculares este año, dos más que los 36 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un hombre de 91 años falleció tras un accidente con un vehículo en la tarde de ayer, sábado en Comerío.

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El caso fue reportado a eso de las 5:54 p.m., en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-779, detalló la Uniformada en un comunicado de prensa.

Según la Uniformada, un conductor de 61 años, que transitaba en un Suzuki SX4 blanco del 2007, impactó con el retrovisor del lado derecho del vehículo, la cabeza de un nanogenario identificado como Ángel I. Ramos Luna, residente de Comerío.

El informe policiaco detalla que el perjudicado “se disponía a cruzar dicha carretera, cayendo al pavimento y por las heridas recibidas fallece en el lugar”.

Mientras, el conductor del auto arrojó 0.00% de alcohol en el organismo.

El agente Joe Miller, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Aibonito, y la fiscal Naylimar Arroyo se hicieron cargo de la investigación.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía, hasta esta mañana se habían reportado 38 fallecimientos de peatones en incidentes vehiculares este año, dos más que los 36 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Peatón arrolladoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsComerío
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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