Septuagenaria pierde la vida al estrellar su vehículo contra un poste de cemento y un árbol en Arecibo
Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes
22 de junio de 2026 - 5:24 PM
22 de junio de 2026 - 5:24 PM
Una mujer de 78 años murió este lunes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera 681 del barrio Islote, en el pueblo de Arecibo.
De acuerdo con la Uniformada, Damaso Concepción Correa conducía su vehículo Toyota Corolla a “una velocidad que no le permitía el control y dominio del volante”. Como consecuencia de ello, la conductora impactó la parte frontal de su vehículo contra un poste de cemento y posteriormente contra un árbol de almendras.
“A consecuencia de las heridas recibidas, falleció en el acto”, informó la Policía de Puerto Rico.
La investigación estuvo a cargo del agente Rafael Vega Miranda, adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Arecibo y el fiscal Ramon W. Ayende Sánchez.
Ayende Sánchez, de la Fiscalía de Arecibo, ordenó ocupar el vehículo de la víctima para fines de inspección.
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