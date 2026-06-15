Accidente en Hospital Auxilio Mutuo: dos empleadas son impactadas por un conductor

Dos empleadas del Hospital Auxilio Mutuo, en San Juan, resultaron heridas este lunes tras ser impactadas por un vehículo en el área recreativa conocida como Las Sombrillas, informó a este medio la administración de la institución.

Según se informó a través de la oficina de prensa del hospital, el incidente involucró un vehículo conducido por un hombre de unos 80 años. Las dos mujeres fueron llevadas a la Sala de Emergencias de la institución, donde reciben atención médica y, de manera preliminar, se encuentran estables.

El conductor también está siendo evaluado de manera preventiva, detalló la institución en declaraciones escritas.

De acuerdo con el hospital, al momento del incidente personal de Seguridad se encontraba dirigiendo el tránsito en el área y notificó la situación a la Policía para iniciar la investigación correspondiente.