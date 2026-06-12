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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tremendo susto en el Hospital Auxilio Mutuo: auto cae de un nivel a otro en el estacionamiento

No se reportaron heridos

12 de junio de 2026 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vehículo cae de quinto nivel del estacionamiento del hospital Auxilio Mutuo, en San Juan. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un vehículo cayó este viernes del quinto al cuarto nivel de la estructura del estacionamiento del Hospital Auxilio Mutuo, ubicado en la avenida Juan Ponce de León, en San Juan, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según la información preliminar, a las 9:38 a.m. un oficial de seguridad llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades e indicó que se desconocía la forma en que ocurrió el accidente.

“La persona está dentro del auto”, se precisó en la llamada, lo que dio paso a que las autoridades se movilizaran hasta las inmediaciones de la institución hospitalaria para investigar lo que había ocurrido.

Sin embargo, nadie resultó herido en el incidente. Solo una persona fue atendida en la Sala de Emergencias como medida de precaución, en cumplimiento con los protocolos del hospital, y se encuentra estable.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, la administración del hospital confirmó que se registró un accidente vehicular sin heridos que reportar en el estacionamiento multipisos de la institución.

“El accidente comenzó como un incidente entre dos vehículos mientras uno de ellos se estacionaba. La situación está bajo control y fue atendida de inmediato por el personal de seguridad del hospital”, se indicó.

Ante la situación, la institución precisó que se activaron los protocolos correspondientes y acudió personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como las autoridades pertinentes.

“Como medida de precaución y siguiendo los protocolos establecidos, una persona fue atendida en la Sala de Emergencias y se encuentra estable. Reconocemos que este tipo de accidente puede generar preocupación, por lo que agradecemos la colaboración de las personas presentes, así como la rápida respuesta de todos los equipos que atendieron la situación”, se puntualizó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAccidentesHospital Auxilio Mutuo
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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