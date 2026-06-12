Arrestan a seis personas en operativo antidrogas en el residencial Juana Matos en Cataño

Un operativo policial culminó este viernes con el arresto de seis personas en el residencial Juana Matos, en Cataño, entre ellas dos hombres que figuran como sospechosos en investigaciones por asesinato.

Así lo confirmó el capitán Edwin Arroyo, director interino auxiliar del Negociado de Drogas, quien detalló que durante la intervención se ocuparon armas de fuego, drogas y municiones, entre otra evidencia.

“Se diligenciaron cuatro órdenes de (registro y allanamiento). Hay seis arrestados, dos de ellos son sospechosos de asesinatos. Se ocuparon armas de fuego, drogas, municiones y magazines (cargadores para armas de fuego)”, precisó a El Nuevo Día.

Asimismo, Arroyo informó que un menor de 10 años fue removido del lugar. El niño es hijo de una pareja a la que le ocuparon un arma, por lo que se anticipa que el Departamento de la Familia asumirá su custodia.

“Las cuatro órdenes fueron diligenciadas en el residencial Juana Matos”, dijo. “Hubo unas vigilancias donde se observó sustancias controladas”, comentó, a preguntas de este medio.