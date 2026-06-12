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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a seis personas en operativo antidrogas en el residencial Juana Matos en Cataño

Entre los detenidos hay dos sospechosos de asesinato y un menor fue removido del lugar, confirmó la Policía

12 de junio de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un operativo. (Captura)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un operativo policial culminó este viernes con el arresto de seis personas en el residencial Juana Matos, en Cataño, entre ellas dos hombres que figuran como sospechosos en investigaciones por asesinato.

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Así lo confirmó el capitán Edwin Arroyo, director interino auxiliar del Negociado de Drogas, quien detalló que durante la intervención se ocuparon armas de fuego, drogas y municiones, entre otra evidencia.

“Se diligenciaron cuatro órdenes de (registro y allanamiento). Hay seis arrestados, dos de ellos son sospechosos de asesinatos. Se ocuparon armas de fuego, drogas, municiones y magazines (cargadores para armas de fuego)”, precisó a El Nuevo Día.

Asimismo, Arroyo informó que un menor de 10 años fue removido del lugar. El niño es hijo de una pareja a la que le ocuparon un arma, por lo que se anticipa que el Departamento de la Familia asumirá su custodia.

“Las cuatro órdenes fueron diligenciadas en el residencial Juana Matos”, dijo. “Hubo unas vigilancias donde se observó sustancias controladas”, comentó, a preguntas de este medio.

En el operativo policial participaron agentes adscritos al Negociado de Drogas Metropolitana, bajo la dirección del teniente Wilson Torres.

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Breaking NewsCatañoPolicía de Puerto RicoSeguridadDivisión de DrogasResidenciales públicos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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