Onda tropical traería algunos aguaceros para Puerto Rico: ¿dónde se esperan?
Otras zonas costeras y urbanas, en cambio, podrían experimentar altos índices de calor
27 de julio de 2026 - 11:39 AM
27 de julio de 2026 - 11:39 AM
Una onda tropical en nuestra área podría traer algunos aguaceros en horas de la tarde, especialmente para la zona central y oeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).
Las lluvias surgirían por la combinación de esa onda con una vaguada que también está en la zona, explicó a El Nuevo Día el meteorólogo del SNM, Manuel Ramos.
Indicó que, durante la mañana, algunas lluvias alcanzaron la parte este de la isla, pero que la mayoría de los aguaceros y tronadas se quedaron en el Mar Caribe.
“Durante la tarde, con dirección de vientos del este-sureste, se espera que estos sistemas, el calor diurno, la brisa marina y los efectos locales resulten en aguaceros y tronadas en el interior hacia el oeste-noroeste de Puerto Rico”, agregó Ramos.
El SNM no descartó que en áreas aisladas se reporten tronadas con lluvias fuertes por un período poco más extenso, por lo que pudieran haber algunas alertas por acumulación de agua.
Mientras, Ramos destacó que las áreas donde no llueva pueden experimentar índices de alta temperatura.
“Este campo de humedad va a ocasionar que en áreas donde no llueva mucho, se eleven los índices de calor”, expuso el meteorólogo. “Tenemos una advertencia de calor para áreas costeras y urbanas de Puerto Rico hasta las 5:00 de la tarde”.
“Esos índices de calor pueden sobrepasar los 100 y hasta los 105 grados. Las personas deben seguir pendiente a estas condiciones y tomar precauciones”, agregó.
Apuntó que, del miércoles al domingo, volverá a predominar tiempo con aire seco, justo en momentos en que los niveles de los embalses continúan registrando descenso en sus niveles.
El embalse Carraízo amaneció hoy en nivel de ajustes operacionales. Asimismo, el pasado viernes, el embalse La Plata, en Toa Alta, amaneció bajo nivel de “observación” tras registrar un descenso de 0.08 metros cúbicos diarios (CUD).
Al momento, y además del nivel de ajustes que refleja Carraízo, son cinco los embalses que permanecen bajo observación en Puerto Rico, frente a los cuatro que se encontraban en esa clasificación el miércoles.
La Plata abastece aproximadamente a 130,828 abonados en los municipios de Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.
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