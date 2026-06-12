Encuentran cadáver de un hombre frente al vertedero municipal de Juncos

El cadáver de un hombre fue hallado a eso de las 8:23 a.m. de este viernes frente al vertedero municipal de Juncos, ubicado en la carretera 9185, del mencionado ayuntamiento, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre y se investigan las posibles causas de su muerte.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal de turno, se dirigen a la escena para iniciar con la correspondiente pesquisa.