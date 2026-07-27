Investigan incidente que terminó con un hombre muerto en casa de empeño en Quebradillas
No descartan que se haya tratado de un robo o un asalto
27 de julio de 2026 - 5:02 PM
27 de julio de 2026 - 5:02 PM
Una persona murió en la tarde de este lunes durante un presunto robo reportado en los predios de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicado en la PR-2, en el barrio Cocos, en Quebradillas.
Según el informe preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a las 4:18 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre un asalto con un posible herido de bala en el establecimiento.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una persona sin signos vitales. Al momento, las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación y la identidad de la víctima no ha sido divulgada.
La pesquisa quedó a cargo de agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en unión al fiscal de turno.
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