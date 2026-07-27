Investigan incidente que terminó con un hombre muerto en casa de empeño en Quebradillas

Una persona murió en la tarde de este lunes durante un presunto robo reportado en los predios de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicado en la PR-2, en el barrio Cocos, en Quebradillas.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a las 4:18 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre un asalto con un posible herido de bala en el establecimiento.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una persona sin signos vitales. Al momento, las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación y la identidad de la víctima no ha sido divulgada.

La pesquisa quedó a cargo de agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en unión al fiscal de turno.