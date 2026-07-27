Savannah Guthrie lanza un emotivo llamado a los secuestradores de su madre

La presentadora de “Today” Savannah Guthrie afirmó en un nuevo video que su familia vive una pesadilla interminable casi seis meses después de la desaparición de su madre y lanzó un emotivo llamado a sus secuestradores: “Dígannos dónde buscarla”.

El video, publicado el lunes, es la más reciente petición pública de la periodista sobre su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, quien desapareció el 1 de febrero de su casa, ubicada a las afueras de Tucson, Arizona. Savannah Guthrie aseguró que su familia nunca dejará de buscarla.

“El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta”, dijo. “Por eso les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora. Tomen la decisión correcta. Ayúdennos a encontrarla. Dígannos dónde buscarla. De verdad creo que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”.

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Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada, abducida o llevada contra su voluntad el 1 de febrero. Los investigadores encontraron sangre cerca de la puerta principal de su vivienda, en las afueras de Tucson, y posteriormente el FBI difundió videos de vigilancia en los que aparece un hombre enmascarado en el porche esa misma noche.

1 / 10 | FOTOS: Savannah Guthrie se abraza con sus colegas de "Today" entre lágrimas. Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves, 5 de marzo de 2026, en los estudios del programa “Today” de NBC, en Nueva York, para agradecer a sus colegas por el apoyo recibido desde que su madre, Nancy, desapareció de su hogar en Arizona hace un mes. - Charles Sykes 1 / 10 FOTOS: Savannah Guthrie se abraza con sus colegas de "Today" entre lágrimas Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves, 5 de marzo de 2026, en los estudios del programa “Today” de NBC, en Nueva York, para agradecer a sus colegas por el apoyo recibido desde que su madre, Nancy, desapareció de su hogar en Arizona hace un mes. Charles Sykes Compartir

En las semanas posteriores a su desaparición, voluntarios y equipos de búsqueda recorrieron el terreno desértico cercano, cubierto de cactus, arbustos y rocas. Recientemente, un grupo de voluntarios buscó su cuerpo cerca de la frontera entre Arizona y México. Las autoridades no han revelado cuántas presuntas exigencias de rescate se realizaron tras la desaparición de Guthrie, aunque tres medios de comunicación informaron haber recibido ese tipo de mensajes y los entregaron a los investigadores.

El FBI ha descartado algunas de las notas de rescate, al considerar que se trataban únicamente de intentos de extorsión, aunque indicó que sigue evaluando otras que podrían ser legítimas. La agencia federal no ha precisado cuáles de esas notas considera auténticas.

Anteriormente, Savannah Guthrie había publicado varios mensajes en redes sociales sobre su madre tras su desaparición. En los días posteriores al caso, la periodista y sus hermanos reconocieron que conocían los reportes sobre una supuesta carta de rescate y aseguraron que estaban dispuestos a dialogar y escuchar, pero exigían pruebas de que su madre seguía con vida.

Semanas después, Savannah Guthrie anunció que su familia ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares por información que condujera a la localización de su madre. También reconoció por primera vez que existía la posibilidad de que ya no estuviera con vida, aunque subrayó que todavía mantenían la esperanza.

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