Savannah Guthrie regresa a “Today” por primera vez desde la desaparición de su madre

Nueva York - Savannah Guthrie regresa el lunes al programa “Today” de la NBC por primera vez en más de dos meses desde la desaparición de su madre, retomando un trabajo que le encanta pero que no sabe cómo llevará.

Guthrie reconoció que es una persona cambiada y que es difícil seguir adelante sin saber qué le ocurrió a Nancy Guthrie, que las autoridades creen que fue sacada contra su voluntad de su casa de Arizona.

A pesar de una intensa búsqueda en la que han participado miles de funcionarios federales y locales y voluntarios, no ha habido rastro de esta mujer de 84 años, madre de tres hijos, desde que se denunció su desaparición el 1 de febrero.

En un mensaje de vídeo difundido por su iglesia neoyorquina el Domingo de Resurrección, Guthrie habló de sentir “momentos de profunda decepción con Dios, el sentimiento de abandono total”. Pero dijo que la resurrección no se celebra plenamente “si no reconocemos los sentimientos de pérdida, dolor y, sí, muerte”.

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Difunden escalofriante video previo al secuestro de la madre de Savannah Guthrie El FBI difundió estas imágenes de una persona enmascarada en el hogar de la madre de la conductora de "Today".

Al anunciar su regreso al programa matinal estrella de la NBC, Guthrie dijo que no sabía si sentiría que seguía perteneciendo a la cadena.

“Es difícil imaginar hacerlo porque es un lugar de alegría y ligereza”, dijo hace poco más de una semana en “Today” durante su primera entrevista desde la desaparición. “No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero no puedo no volver porque es mi familia”.

Guthrie, uno de los rostros más conocidos de la televisión matinal, es copresentadora de “Today” desde 2012. No piensa fingir su paso por el programa, que normalmente es desenfadado con una mezcla de noticias serias y de última hora.

Se había especulado mucho sobre si volvería.

“Quiero sonreír, y cuando lo haga será de verdad”, le dijo a Hoda Kotb, que volvió a “Today” para sustituirla mientras Guthrie se centraba en la búsqueda. “Estar ahí es alegre, y cuando no lo sea lo diré”.

Nancy Guthrie hizo apariciones ocasionales en “Today” a lo largo de los años, participando una vez en una demostración de cocina y sorprendiendo a su hija en el plató.

Cuando Savannah Guthrie regresó a su ciudad natal de Tucson en 2025 para un segmento grabado para el programa, las dos visitaron uno de sus restaurantes favoritos y hablaron de su amor por Arizona.

La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad después de encontrar sangre cerca de la puerta de su casa en las estribaciones de las afueras de Tucson. El FBI publicó posteriormente vídeos de vigilancia en los que se veía a un hombre enmascarado en el porche esa noche.

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Durante las primeras semanas desde su desaparición, voluntarios y equipos de búsqueda recorrieron un terreno desértico repleto de cactus, arbustos y rocas.

Pero la atención se ha desvanecido en una investigación que se declaró de máxima prioridad para el FBI y las autoridades locales. Los investigadores no han publicado nuevas pruebas en semanas y dicen que el número de pistas ha disminuido. El FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima dijeron a finales de la semana pasada que no tenían información actualizada.

Al principio, algunos medios de comunicación informaron de que habían recibido mensajes de rescate relacionados con el caso. Guthrie dijo que ella y sus hermanos respondieron a dos que creían reales y se ofrecieron a pagar.

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