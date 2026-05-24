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Khloé Kardashian desata críticas por someter a sus gatos a una cirugía ilegal en California

La estrella de “reality show” aseguró que lamenta la intervención aplicada a sus mascotas, Gray Kitty y Baby Kitty

24 de mayo de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Khloé Kardashian está en la recta final de su embarazo. (AP)
La celebridad afirmó que los animales perdieron sus herramientas naturales de defensa, situación que le provoca tristeza y culpa.
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Khloé Kardashian quedó en el centro de la polémica luego de admitir que sometió a sus dos gatos a una cirugía prohibida en California.

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El procedimiento, conocido como extracción de garras, generó fuertes críticas de defensores de animales y usuarios en redes sociales.

La empresaria y estrella de telerrealidad habló sobre el tema en su podcast Khloé in Wonder Land. Según explicó, tomó la decisión tras recibir consejos equivocados y por su falta de experiencia con gatos.

Kardashian aseguró que lamenta la intervención aplicada a sus mascotas, llamadas Gray Kitty y Baby Kitty, ambas de raza azul ruso. También relacionó el procedimiento con problemas de comportamiento en los animales.

La extracción de garras fue prohibida en California desde el 1.° de enero de este año. La práctica consiste en remover quirúrgicamente las garras y la falange distal de cada dedo del gato para impedir que las uñas vuelvan a crecer.

Organizaciones defensoras de animales comparan esta cirugía con una amputación. Entre los efectos secundarios mencionan pérdida de equilibrio, dolor crónico, estrés y dificultades para defenderse.

Daphna Nachminovitch, vicepresidenta sénior de investigaciones de crueldad de la organización PETA, afirmó al Daily Mail que el procedimiento deja secuelas permanentes en los felinos.

La activista señaló que los gatos necesitan rascadores y cortes regulares de uñas, no cirugías realizadas por conveniencia humana. Además, pidió a los dueños de mascotas evitar este tipo de prácticas.

Khloé Kardashian reconoció que ahora vive preocupada por la seguridad de sus gatos. Indicó que ambos usan collares de identificación y que evita que se acerquen a puertas por temor a que escapen.

La celebridad afirmó que los animales perdieron sus herramientas naturales de defensa, situación que le provoca tristeza y culpa.

Las declaraciones no redujeron las críticas en redes sociales. Decenas de usuarios cuestionaron la decisión de la empresaria y calificaron la cirugía como inhumana y cruel.

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Khloé KardashianGatosMascotas
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