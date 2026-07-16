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Así será el recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián

La reina puertorriqueña celebrará su victoria con los pepinianos

16 de julio de 2026 - 12:26 PM

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Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián en el concurso local. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto volverá a recorrer el municipio de San Sebastián el próximo viernes, 31 de julio para celebrar su victoria en el certamen local.

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La soberana representó con orgullo al pueblo pepiniano durante su camino hacia la corona y ahora le toca festejar con quienes la apoyaron.

Como parte de este del evento, Pepino Arte Vivo celebrará una edición muy especial bajo el lema “San Sebastián Recibe a su Reina”, una jornada que reunirá a residentes, comerciantes, artistas y visitantes para reconocer el logro de Barreto.

“Jennifer Barreto ha demostrado que los sueños se alcanzan con disciplina, preparación y un profundo compromiso con servir a los demás. San Sebastián celebra mucho más que una corona; celebramos a una mujer que representa los valores de nuestra gente y que llevará con orgullo el nombre de nuestro pueblo ante Puerto Rico y el mundo. Invitamos a todos los pepinianos y visitantes a que nos acompañen el próximo 31 de julio para brindarle el recibimiento histórico que merece”, expresó el alcalde de San Sebastián, Eladio “Layito” Cardona Quiles.

El recibimiento incluirá un recorrido por las principales calles del pueblo, donde el público tendrá la oportunidad de saludar y compartir con la nueva soberana de la belleza puertorriqueña. La celebración culminará con un evento artístico y protocolar en el que Barreto agradecerá el respaldo recibido por parte de su pueblo.

Jennifer Barreto revela cómo perdió 70 libras

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La Miss Universe Puerto Rico 2026 contó a El Nuevo Día su plan para transformar su cuerpo.

“Invitamos a todo Puerto Rico a celebrar a su reina. Una mujer auténtica, brillante, humana y muy determinada que, con su don de gente y en tan poco tiempo, se ha ganado el corazón de Puerto Rico. Me emociona mucho que San Sebastián la celebre el 31 de julio y que ella pueda conectar con los asistentes al evento, algo que tanto disfruta hacer”, indicó Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico en expresiones escritas.

El municipio de San Sebastián extendió una invitación a toda la ciudadanía para que forme parte de esta celebración histórica y acompañe a la Miss Universe Puerto Rico 2026.

Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila, Miss Arroyo, fue anunciada como primera finalista. Los trajes de baño fueron un diseño de D29.
1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño
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Miss Universe Puerto RicoJennifer BarretoMiss Universe
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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