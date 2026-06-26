“Vine aquí a ser yo”: el mensaje de la nueva Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto

Horas después de ser coronada como Miss Puerto Rico Universe 2026, Jennifer Barreto aseguró que su mayor objetivo durante el reinado será aprovechar la plataforma para amplificar conversaciones sobre salud mental y demostrar que la maternidad no limita los sueños de una mujer.

Aún sorprendida tras ser coronada como la nueva reina, en un intenso y emocionante certamen celebrado el jueves en la noche, dijo presente en el programa mañanero “Noticentro al amanecer”. Con solo dos horas de sueño, según aseguró, la beldad de 27 años lució radiante con un traje blanco de chaqueta y pantalón, acompañada de la corona que la acredita como la representante de Puerto Rico en el próximo Miss Universe, que se celebrará en la isla a finales de este año.

La representante de San Sebastián comentó que ser reina de belleza nunca fue algo con lo que soñó de niña, sino que fue algo que nació de un deseo más adelante en su vida. “Esto es un ejemplo de que a veces no tenemos ciertas aspiraciones en nuestro corazón desde jóvenes o niñas, pero que eso no quita que podamos quererlo, atesorarlo tanto y trabajar hasta lograrlo. Pero, Dios siembra esa semillita en tu corazón cuando sabe que vienes a una plataforma con propósito”, destacó la joven quien mide cinco pies con once pulgadas y media de estatura.

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El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026 La delegada de San Sebastián conquistó la corona, convirtiéndose en anfitriona del certamen internacional. Mira cómo lo logró.

En los compromisos televisivos con el canal tenedor de la franquicia local, la nueva reina lució con naturalidad y cercanía. Sobre el momento en que el jurado le hizo la primera pregunta, Barreto contó cómo logró controlar los nervios en ese momento.

“Estaba en el ‘backstage’ orando para que la pregunta me cayera como anillo al dedo, que fuera una pregunta hecha para mí, y así fue. Me encantó la pregunta que me hicieron anoche porque pudieron conocer un poco de lo que yo hacía”, explicó la especialista en prevención. “Estaba un poquito nerviosa, pero eso es normal; lo utilicé a mi favor y usé esa adrenalina para contestar desde el corazón. Me enfoqué y me dije: ‘Vine aquí a ser yo’”, dijo Barreto quien fue entrevistada por la periodista Mónika Candelaria.

La beldad, quien está casada con Yan Carlos Barreto, se convirtió en la segunda Miss Universe Puerto Rico que es madre, siendo la primera Jennifer Colón (2024). Por ello, su hija Penélope ha podido acompañarla durante todo el proceso de preparación, algo que, según Barreto, resulta natural para la niña.

1 / 14 | Lo que debes saber de la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026. Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026. - Alexis Cedeño 1 / 14 Lo que debes saber de la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026 Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026. Alexis Cedeño Compartir

“Mi hija está bastante acostumbrada, porque ha crecido con una madre trabajadora. Parte de mi empleo requiere que viaje mucho haciendo análisis, ya que el ejército es muy grande y hay muchas bases militares. Creo que esta es la vida a la que ella está habituada”, destacó la puertorriqueña, quien se desempeña actualmente como especialista en prevención para el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. “Le quiero dar ese ejemplo porque deseo que algún día, cuando sea adulta, no se limite por el simple hecho de ser madre, sino que lo abrace, valore su feminidad y su maternidad, y entienda que se puede ser una madre increíble y a la vez una mujer completa”.

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Plataforma que da voz

1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño 1 / 14 Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Alexis Cedeño Compartir

Barreto, quien tiene un bachillerato en psicología general, una maestría en psicología de investigación y otra maestría en trabajo social clínico, entiende que estos meses en los que estará representando a la isla como la nueva Miss Universe Puerto Rico, son ideales para llevar un mensaje dirigido a la salud mental de las personas. “Esta es una plataforma que te da una voz y un espacio para amplificar causas sociales, y una de las más importantes es la salud mental. No solo eso, sino que como especialista en prevención también puedo traer otras áreas más allá de la salud mental; puedo aportar problemáticas y análisis de necesidades comunitarias, utilizando mi voz y mi profesión en esta plataforma”, añadió.