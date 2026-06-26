¿Cuál fue la pregunta final que definió el rumbo de Miss Universe Puerto Rico 2026?

Caguas - La ronda de la pregunta final en el Miss Universe Puerto Rico 2026 fue, sin duda alguna, uno de los momentos más decisivos de la noche, donde en medio de la algarabía de la competencia, el país guardó silencio a la espera de escuchar el mensaje que cada una de las cinco finalistas deseaba transmitir.

“Menciona esa cualidad que tienes tú que te hace la anfitriona ideal para representar a Puerto Rico en Miss Universe 2026”, fue la pregunta realizada por el presentador de la noche, José Santana, la cual debía ser respondida en tan solo 30 segundos.

A continuación, te presentamos cómo respondió cada una de ellas:

Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo:

“En distintos escenarios de mi vida me ha tocado ser la subestimada, pero yo he decidido demostrar que, con corazón, propósito y haciendo las cosas con mucha convicción, las metas se cumplen y eso es precisamente lo que yo quiero demostrar. Quiero abrir camino para las que vengan detrás de mí, no tengan que mirarse al espejo y dudar si ellas son capaces, porque yo me tardé, pero pude identificar la grandeza que había dentro de mí, y yo quiero que las que vengan detrás de mí puedan hacer lo mismo. Eso es lo que necesita la anfitriona de Puerto Rico”.

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Miss Arroyo, Génesis Dávila:

“Definitivamente yo diría la capacidad de no rendirme, la capacidad que tengo de luchar tras mis sueños, sin importar las vicisitudes que se presenten. Y gracias a la familia que me crio, los valores que pusieron en mí, soy una mujer trabajadora, íntegra, pero sobre todo lo que define mi vida son mis acciones. Y para mí lo más importante que yo pude aprender de mi mamá es que en tu vida, tu actitud va a definir tu altitud”.

Miss Añasco, Chelsey García Agrón:

“Yo considero que tengo tres valores fundamentales que una anfitriona necesita. Mi historia, mi propósito y mi profesión se convergen de una manera muy auténtica. Mi historia, porque he sido una mujer que supo renacer, que tuvo la capacidad de resiliencia, y además mi profesión en la industria del turismo me permite saber lo que es recibir a los visitantes en Puerto Rico y poder guiarlos a que disfruten nuestra cultura, a lo que somos los puertorriqueños. Y sin duda, por último, no menos importante, mi propósito, que es lo que me tiene aquí en el día de hoy”.

Miss San Sebastián, Jennifer Barreto:

La respuesta ganadora de Jennifer Barreto en Miss Universe Puerto Rico 2026 Al ganar la corona, la nueva reina boricua es ahora la anfitriona del certamen internacional.

“Mucho más allá de mi autenticidad, la vida me ha equipado con herramientas necesarias que me han convertido en una mujer culturalmente competente, con el don de la filantropía, de conectar, de reivindicarse. Y eso me ayuda no solo a representar lo que es la mujer puertorriqueña, sino lo que es una mujer universal. Así que, de tener la oportunidad de representar al mundo, voy a poder conectar con el universo entero y darle una muy buena bienvenida a Puerto Rico”.

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Miss Aibonito, Nicole Marie Colón:

“Comprometida. Soy una persona, no tan solo como reina, que me comprometo al 100% con lo que hago y creo que lo demuestro en esta mi tercera participación. Mi historia nunca ha sido tener una corona, sino darle propósito a la misma. Mi historia no es tan solo de sueños, es de perseverancia y de quererlo con todo mi corazón, por eso estaría muy contenta de ser la persona que reciba el universo en nuestra casa”.

El certamen se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, escenario donde Jennifer Barreto se coronó como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026.