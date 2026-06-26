Ken-Y derrocha romanticismo en Miss Universe Puerto Rico 2026

El reconocido intérprete urbano Ken-Y fue uno de los artistas invitados de la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2026, donde ofreció una presentación especial a través de Wapa Televisión.

El cantante subió al escenario durante el tradicional desfile en traje de gala, uno de los segmentos más esperados del certamen. Allí interpretó un emotivo medley que unió dos etapas de su carrera, una nueva versión pop de su éxito “Princesa” y “Tu favorito”, su más reciente sencillo, con el que continúa conquistando al público.

La participación de Ken-Y en uno de los eventos de mayor audiencia en Puerto Rico representa un importante impulso para el lanzamiento de “Tu Favorito”, una producción que reafirma la esencia romántica que lo ha distinguido durante toda su trayectoria artística, al tiempo que presenta una propuesta renovada para las nuevas generaciones.

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“Es un honor formar parte de una plataforma tan importante como lo es Miss Universe Puerto Rico. Me emociona compartir con el público dos canciones que representan diferentes momentos de mi carrera y seguir celebrando la música con mi gente”, expresó Ken-Y.

1 / 15 | Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo. Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle - Alexis Cedeño 1 / 15 Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle Alexis Cedeño Compartir

Tras su presentación en el certamen, el artista retomará inmediatamente su gira “Back in Love”, con presentaciones en Arizona, Los Ángeles, New Jersey y Texas, donde continúa reuniéndose con miles de seguidores que han respaldado su regreso a los escenarios.

La agenda internacional de Ken-Y continuará en el mes de agosto con la llegada de su exitoso concierto “Enamorado” a Argentina. Así, consolida una nueva etapa de crecimiento artístico y reafirmando la vigencia de una de las voces más queridas de la música urbana en español.

Con esta participación en Miss Universe Puerto Rico, Ken-Y suma otro escenario de gran proyección a un año marcado por nuevos lanzamientos, una intensa agenda internacional y el respaldo incondicional de un público que continúa cantando sus éxitos y abrazando su nueva propuesta musical.