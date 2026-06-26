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De San Sebastián la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026

Jennifer Barreto será la anfitriona de la 75 edición de Miss Universe, que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

26 de junio de 2026 - 8:53 PM

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Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila, Miss Arroyo, fue anunciada como primera finalista. Los trajes de baño fueron un diseño de D29.
1 / 14 | De San Sebastián la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con las emociones al límite y un formato totalmente renovado que borró las puntuaciones para comenzar desde cero en el “Top 5″, el Centro de Bellas Artes de Caguas Ángel O. Berríos se vistió de gala para coronar a la sucesora de Zashely Alicea Rivera. Jennifer Barreto, Miss San Sebastián, logró coronarse como la anfitriona de la 75 edición de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico.

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Bajo el lema de “Legado”, las 35 delegadas puertorriqueñas se midieron en una noche decisiva donde la elocuencia, el propósito social y el liderazgo pesaron más que nunca. La velada, conducida por el presentador José Santana y la Miss Universe Puerto Rico 2011, Viviana Ortiz Pastrana, además, marcó el inicio del camino hacia la Edición Diamante del certamen internacional, donde la Isla del Encanto se convertirá en el epicentro de la belleza universal.

Este año, la elección de la soberana siguió un formato renovado. En lo que la organización local denominó como “reset final”, el “Top 5″ comenzó desde 0. Es decir, todo se decidió nuevamente.

El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026

El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026

La delegada de San Sebastián conquistó la corona, convirtiéndose en anfitriona del certamen internacional. Mira cómo lo logró.

Después de evaluarlas, el comité determinó que Miss Añasco, Chelsey García Agrón se posicionara en el cuarto lugar; Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera, tercera finalista; Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo, segunda finalista y Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez, primera finalista. Barreto se coronó como Miss Universe Puerto Rico 2026.

Solo las 5 puntuaciones más altas del “Top 8″ avanzaron a la etapa final. Previo al anuncio, las chicas se enfrentaron a una ronda de preguntas.

Las aspirantes electas fueron Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez, Miss Añasco, Chelsey García Agrón, Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera y Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo.

Una vez mencionadas, las 15 semifinalistas comenzaron desde 0 para competir en traje de baño y traje de gala.

Elvis Crespo, cantante de música tropical, le puso sabor a la pasarela en traje de baño con un popurrí de sus éxitos. Como representante de la isla, el exponente dijo qué se siente cargar con una responsabilidad tan grande.

“Primero, queremos hacer quedar bien a nuestra familia, a nuestro pueblo, que fueron los que nos vieron desarrollar”, explicó. Sobre su icónico tema musical “Tu sonrisa”, el artista mencionó es que surgió como un homenaje a la sonrisa, “que es lo primero que uno ve de una chica y se enamora. La sonrisa dice tanto”, añadió.

Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila PérezMiss Juana Díaz 2026 – Anaís Torres CollsMiss Caguas 2026 – Fabiola Esther
1 / 15 | Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona. Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez - Alexis Cedeño

Acto seguido, el “Top 15″ se presentó en traje de gala. Por voto de la mayoría, según Santana, se decidió que utilizarían el mismo vestido que lucieron en la competencia preliminar. De igual manera, las aspirantes coincidieron en que podrían realizarle modificaciones y ajustes a los diseños.

Las ocho puntuaciones más altas completaron el “Top 8″. Entre ellas Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo, Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera, Miss Añasco, Chelsey García Agrón, Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, Miss Utuado, Krystal González del Valle, Miss Salinas, Natalia Molina Colón, Miss Orocovis, Ariana Pagán González y Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez.

Miss Utuado 2026 – Krystal González del ValleMiss Manatí 2026 – Kiashalee Ruiz MaldonadoMiss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez
1 / 15 | Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo. Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle - Alexis Cedeño

De las 35 aspirantes, las 15 puntuaciones más altas de la competencia preliminar avanzaron como semifinalistas.

Estas fueron Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls; Miss Coamo, Mayra Alejandra Núñez Soto; Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez; Miss Caguas, Fabiola Esther; Miss Añasco, Chelsey García Agrón; Miss Manatí, Kiashalee Ruiz Maldonado; Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo; Miss Toa Baja, Vicky Carbonell Cuevas; Miss Utuado, Krystal González del Valle; Miss Dorado, Winedly Lugo Lind; Miss San Sebastián, Jennifer Barreto; Miss Carolina, Yamirelis Carrasquillo Fernández; Miss Orocovis, Ariana Pagán González; Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera y Miss Salinas, Natalia Molina Colón.

El Comité de Selección 2026 estuvo compuesto por Damaris Díaz, propietaria de D’Royal Bride; Dr. Orlando Cañizares, cirujano plástico; Sylvia Verónica Camacho, periodista; Astrid Rivera, periodista; Angela Mayer, primera actriz; Emilio Olavarrieta, empresario y diseñador y Olga Tañón, cantante.

Además del título nacional, Barreto se destacó con varios premios especiales de la edición. Estos galardones fueron entregados durante la competencia preliminar que se transmitió el pasado domingo.

La presentante de San Sebastián recibió los reconocimientos Piel Radiante L’Oréal Paris, Sonrisa Colgate y Mejor Pasarela.

“La Barreto”, como nombran a la beldad en las redes sociales, tiene 27 años de edad, es casada y madre de Penélope, de 7 años. Posee dos maestrías: una en Research Psychology y otra en Trabajo Social Clínico.

Actualmente, se desempeña como especialista de prevención en el Departamento de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, donde crea estrategias para combatir comportamientos perjudiciales.

Como parte de su labor social, colabora con la Asociación Pediátrica de Diabetes en Puerto Rico.

Sobre sus deseos de ser Miss Universe Puerto Rico 2026, destacó creer “en el poder de la mujer cuando se siente segura de quién es. Soy una mujer formada por la disciplina, el servicio y la convicción de que una mujer puede liderar abrazando su feminidad y, a la vez, ser muy poderosa”.

Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila, Miss Arroyo, fue anunciada como primera finalista. Los trajes de baño fueron un diseño de D29.
1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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