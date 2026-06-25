En la noche de hoy, jueves, Puerto Rico tendrá una nueva reina que será la anfitriona del certamen internacional Miss Universe a celebrarse en noviembre en nuestra isla.

El Bellas Artes de Caguas será el escenario donde se corone a la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026 entre 35 delegadas que compiten por el título nacional. Son muchos los que esta noche se sentarán a ver el certamen local que se transmite por Wapa Televisión, que este año se ha distinguido por ser una edición muy competitiva al contar con un gran número de candidatas con posibilidades de ganar.

Como es costumbre, las exreinas de belleza que ocuparon el título nacional están muy pendientes al Miss Universe Puerto Rico para conocer la chica que se suma como soberana puertorriqueña.

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1 / 35 | El glamour y elegancia marcaron el desfile de gala en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026. - JOSIAN BRUNO 1 / 35 El glamour y elegancia marcaron el desfile de gala en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026. JOSIAN BRUNO Compartir

Una de las que ha estado al tanto de las incidencias del concurso es la Miss Universe Puerto Rico 1983, Carmen Batiz, quien compartió su opinión sobre el certamen y las candidatas de esta edición a través de una publicación en las redes sociales.

“Todos los años me preguntan cuál es tu favorita y todos los años las personas tienen su favorita, pero lo que me parece es que hay unas candidatas que no están participando en igualdad de condiciones. Una chica trans, en Puerto Rico sabiendo la mentalidad, jamás y nunca va a ser una Miss Puerto Rico. Básicamente es una excelente herramienta para que mediáticamente nos hayamos escuchado en las cuatro esquinas del mundo, pero de eso a ganar eso es otro cantar”, reveló en un video que publicó en sus redes sociales.

“Hay cosas que JAMÁS deberían cambiar. Yo prefiero la antigua versión de Miss Puerto Rico cuando Anna Santisteban era la directora”, añadió Batiz.

La exreina de belleza ganó el concurso cuando la fenecida Santisteban era la directora de la franquicia. La pionera en concursos de belleza falleció en el 2003, dejando una huella imborable en los certámenes en Puerto Rico.

San­tis­te­ban, cono­cida popu­lar­mente como la “Hace­dora de Rei­nas”, diri­gió la fran­qui­cia desde 1962 hasta 1995, periodo durante el cual Puerto Rico obtuvo sus pri­me­ras tres coro­nas de Miss Uni­verse gra­cias a Mari­sol Mala­ret, Debo­rah Carthy Deu (1985) y Daya­nara Torres (1993).

Las otras dos coronas universales, la de Denise Quiñones en el 2001 y Zuleyka Rivera en el 2006 se lograron bajo el liderato de Magali Febles, exdirectora nacional de Miss Universe Puerto Rico.

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En la actualidad la directora nacional del Miss Universe es Yizette Cifredo, quien ocupa el cargo desde el 2022.