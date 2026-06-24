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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cómo verás la final de Miss Universe Puerto Rico 2026? Ya sea en casa o en vivo aquí lo que debes saber

No te pierdas ni un detalle importante sobre la noche del jueves

24 de junio de 2026 - 1:47 PM

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Miss Universe Puerto Rico 2026. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Si compraste tus boletos para disfrutar en vivo la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026, que se celebrará mañana, jueves 25 de junio, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, esta información te puede ayudar.

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Y es que la organización local anunció una logística de transportación para que el estacionamiento no sea un dolor de cabeza al llegar a la noche más importante de la belleza en Puerto Rico.

Esto es lo que puedes hacer:

A partir de las 6:30 p.m. habrá servicio gratuito de trolley —ida y vuelta— desde Las Catalinas Mall (Shop at Caguas), que te llevará al recinto del evento.

Cabe destacar que el certamen dará comienzo a las 8:00 p.m., así que procura llegar con tiempo.

Por otro lado, si disfrutarás del evento desde tu hogar, recuerda que Miss Universe Puerto Rico 2026 se transmitirá en directo a través de Wapa Televisión.

La programación —que estará disponible por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+, Wapa Orlando y wapa.tv/envivo— será la siguiente:

7:00 p.m. – Yulianna Vargas, Michelle López y Adriana Filomeno les esperan en la antesala, donde compartirán detalles previos al certamen.

8:00 p.m. – Noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026.

Los presentadores Bryan Villarini y Catherine Castro estarán desde el balcón con intervenciones y comentarios.

Asimismo, la transmisión simultánea a través de muniversepr.com y la cuenta oficial de Miss Universe Puerto Rico en Facebook incluirá el VIP Room de L’Oréal Paris Puerto Rico junto a los conductores de De quién es la corona: David Soto, Samarys Barbot, John Alicea y Wimarys Monción.

11:00 p.m. – ¡Qué Viva la Reina!, la primera entrevista de la reina recién coronada junto a su familia desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

11:30 p.m. – Sintonice NotiCentro con la Reina, una edición especial de noticias dedicada a la nueva embajadora.

Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Báez. Miss Aguadilla 2026, Deyhaneira Nieves Chaves.Miss Utuado 2026, Krystal González Del Valle
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Miss Universe Puerto RicoCentro de Bellas Artes de Caguas
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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