¿Cómo verás la final de Miss Universe Puerto Rico 2026? Ya sea en casa o en vivo aquí lo que debes saber

Si compraste tus boletos para disfrutar en vivo la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026, que se celebrará mañana, jueves 25 de junio, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, esta información te puede ayudar.

Y es que la organización local anunció una logística de transportación para que el estacionamiento no sea un dolor de cabeza al llegar a la noche más importante de la belleza en Puerto Rico.

Esto es lo que puedes hacer:

A partir de las 6:30 p.m. habrá servicio gratuito de trolley —ida y vuelta— desde Las Catalinas Mall (Shop at Caguas), que te llevará al recinto del evento.

Cabe destacar que el certamen dará comienzo a las 8:00 p.m., así que procura llegar con tiempo.

Por otro lado, si disfrutarás del evento desde tu hogar, recuerda que Miss Universe Puerto Rico 2026 se transmitirá en directo a través de Wapa Televisión.

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La programación —que estará disponible por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+, Wapa Orlando y wapa.tv/envivo— será la siguiente:

7:00 p.m. – Yulianna Vargas, Michelle López y Adriana Filomeno les esperan en la antesala, donde compartirán detalles previos al certamen.

8:00 p.m. – Noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026.

Los presentadores Bryan Villarini y Catherine Castro estarán desde el balcón con intervenciones y comentarios.

Asimismo, la transmisión simultánea a través de muniversepr.com y la cuenta oficial de Miss Universe Puerto Rico en Facebook incluirá el VIP Room de L’Oréal Paris Puerto Rico junto a los conductores de De quién es la corona: David Soto, Samarys Barbot, John Alicea y Wimarys Monción.

11:00 p.m. – ¡Qué Viva la Reina!, la primera entrevista de la reina recién coronada junto a su familia desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

11:30 p.m. – Sintonice NotiCentro con la Reina, una edición especial de noticias dedicada a la nueva embajadora.