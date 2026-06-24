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Así elegirán a la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026

Tras meses de preparación, las candidatas enfrentarán la prueba definitiva en una noche que culminará con la coronación de la nueva soberana de la belleza boricua

24 de junio de 2026 - 11:08 PM

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Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com
Nota del editor
Caguas

En tan solo horas se conocerá quién se convertirá en la nueva soberana de la belleza puertorriqueña y anfitriona de la 75.ª edición de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico en noviembre de este año.

Desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, las 35 candidatas de esta edición darán el todo por el todo para lograr su gran sueño: ser coronadas como Miss Universe Puerto Rico 2026.

Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026.Las presentadoras de la noche, Nicole Chacón y Zashely Alicea.Miss Utuado 2026
1 / 35 | El glamour y elegancia marcaron el desfile de gala en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026. - JOSIAN BRUNO

¿Qué esperar esta noche?

La velada dará comienzo a las 8:00 p.m. con el número de apertura, seguido de la presentación oficial de las participantes, quienes mencionarán su nombre y el pueblo que representan.

Luego, los presentadores darán paso al anuncio ante el público del “Top 15”.

Este grupo será el resultado de la competencia preliminar, la cual fue grabada y televisada la noche del domingo, 21 de junio de 2026. Durante la competencia se otorgaron los premios Mejor Cabello L’Oréal y Miss Fotogénica a Vivianie Díaz Arroyo, Miss Universe Aguas Buenas.

Por su parte, Jennifer Barreto, Miss Universe San Sebastián, recibió los reconocimientos Piel Radiante L’Oréal Paris, Sonrisa Colgate y Mejor Pasarela.

Asimismo, por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad fue otorgado a Andrea Zerpa, Miss Universe Toa Alta.

Miss Universe Puerto Rico 2026 preliminarMiss Universe Puerto Rico 2026 preliminarMiss Universe Puerto Rico 2026 preliminar
1 / 89 | Candidatas brillan en traje de baño durante la Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026. Miss Universe Puerto Rico 2026 preliminar - Suministrada

¿Qué se evaluará a partir del Top 15?

Según detalló la firma de auditores RSM Puerto Rico, encargada del proceso de tabulación de las votaciones durante los pasados nueve años en la organización, el grupo de semifinalistas o “Top 15″ pasará a ser evaluado en las competencias de traje de baño y vestido de gala, uno de los momentos más esperados por los seguidores de los certámenes de belleza. Las candidatas mostrarán sus habilidades en la pasarela al desfilar frente al comité de selección.

Este resultado dará paso al “Top 8”. Allí, las candidatas tendrán la oportunidad de continuar luchando por su sueño y deberán responder una pregunta formulada por los jueces.

Posteriormente, será anunciado el tan esperado “Top 5”. En esta etapa, las candidatas responderán otra pregunta formulada por los integrantes del jurado, además de participar en el desfile final, uno de los momentos más decisivos de la noche.

Ambas puntuaciones se sumarán para determinar las posiciones finales de las candidatas y, finalmente, conocer quién será la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026.

La ganadora recibirá la corona de manos de la reina saliente, Zashely Alicea.

A las 11:00 p.m. se transmitirá la primera entrevista de la reina recién coronada, acompañada de su familia, en el programa especial “¡Qué viva la reina!”.

¿Cuál es el significado de la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico?

¿Cuál es el significado de la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico?

La pieza está elaborada en oro blanco pulido de 14 quilates y plata esterlina.

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Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoCentro de Bellas Artes de CaguasCertamen de bellezaZashely Alicea Rivera
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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