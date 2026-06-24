Las controversias de Miss Universe Puerto Rico 2026

Desde alegados conflictos de interés y favoritismo hasta rumores de renuncias y denuncias de acoso cibernético, la edición de Miss Universe Puerto Rico 2026 no ha estado exenta de controversias.

Y es que esta edición del certamen de belleza —una de las más reñidas de los últimos años— ha llamado la atención por el regreso al escenario de presentadoras de televisión y veteranas competidoras, con experiencia previa ante las cámaras y en concursos de belleza.

Entre los temas que más han generado conversación figuran los premios especiales otorgados durante la competencia preliminar, la participación de Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz por alegados conflictos de interés debido a su pasado como talento de Wapa TV, así como el acoso cibernético denunciado por algunas participantes, entre ellas Miss Cidra, Gabriel Rodríguez, la segunda mujer transgénero en competir en este certamen.

1 / 35 | Deslumbrantes rumbo a la corona: el brillo y la elegancia de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Báez. - Suministrada 1 / 35 Deslumbrantes rumbo a la corona: el brillo y la elegancia de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Báez. Suministrada Compartir

A esto se suma el cambio de sede de la noche final.