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Las controversias de Miss Universe Puerto Rico 2026

¿Qué ha ocurrido detrás de la corona?

24 de junio de 2026 - 3:49 PM

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Las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Desde alegados conflictos de interés y favoritismo hasta rumores de renuncias y denuncias de acoso cibernético, la edición de Miss Universe Puerto Rico 2026 no ha estado exenta de controversias.

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Y es que esta edición del certamen de belleza —una de las más reñidas de los últimos años— ha llamado la atención por el regreso al escenario de presentadoras de televisión y veteranas competidoras, con experiencia previa ante las cámaras y en concursos de belleza.

Entre los temas que más han generado conversación figuran los premios especiales otorgados durante la competencia preliminar, la participación de Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz por alegados conflictos de interés debido a su pasado como talento de Wapa TV, así como el acoso cibernético denunciado por algunas participantes, entre ellas Miss Cidra, Gabriel Rodríguez, la segunda mujer transgénero en competir en este certamen.

Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Báez. Miss Aguadilla 2026, Deyhaneira Nieves Chaves.Miss Utuado 2026, Krystal González Del Valle
1 / 35 | Deslumbrantes rumbo a la corona: el brillo y la elegancia de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Báez. - Suministrada

A esto se suma el cambio de sede de la noche final.

Para entenderlo todo, aquí te explico:

Tags
Miss Universe Puerto RicoCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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