La pregunta más sencilla reveló el lado más auténtico de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026
A tan solo días de la gran final, las 35 delegadas compartieron con sinceridad qué las hace felices
24 de junio de 2026 - 11:10 PM
24 de junio de 2026 - 11:10 PM
Más allá de las cámaras, el brillo y el glamour que suelen acompañar a los certámenes de belleza, lo cierto es que sus candidatas son mucho más que rostros hermosos o figuras estilizadas sobre una pasarela.
Son seres humanos con sueños, aspiraciones y metas que también encuentran felicidad en los pequeños momentos de la vida cotidiana, más allá del anhelo de conquistar una corona.
Las 35 delegadas de esta edición de Miss Universe Puerto Rico 2026 completaron con honestidad y sinceridad la siguiente frase: “Soy feliz cuando...”.
Soy feliz cuando “vivo en gratitud y estoy alineada a mi divino destino”.
Soy feliz cuando “logro mis sueños y mi familia se siente orgullosa”.
Soy feliz cuando “estoy rodeada de amor, propósito y momentos que me recuerdan que voy por el camino correcto”.
Soy feliz cuando “vivo con propósito, cuando agradezco lo que tengo y cuando lo que hago puede inspirar a otros, y estoy rodeada del amor y cariño de mi familia”.
Soy feliz cuando “vivo con propósito, utilizando mis experiencias para inspirar a otros y cuando veo que mis acciones, por pequeñas que parezcan, logran sacar una sonrisa y dejan una huella positiva en la vida de alguien”.
Soy feliz cuando “sin importar dónde me lleve la vida o los retos que enfrente, siempre tengo un hogar al que volver. Ellos son mi mayor inspiración, quienes me enseñaron el valor del esfuerzo, la humildad y el amor incondicional. Cada logro cobra sentido porque puedo compartirlo con las personas que han creído en mí desde el primer día”.
Soy feliz cuando “disfruto de las pequeñas cosas de la vida, cuando trabajo y cuando me rodeo de quienes más amo”.
Soy feliz cuando “cuando paso tiempo con la gente amo”.
Soy feliz cuando “estoy con mis amigas y mi familia”.
Soy feliz cuando “veo la sonrisa de mi hija e inspiro a otros, viajo, como y estoy en la playa”.
Soy feliz cuando “paso tiempo en familia y me como un rico mofongo con camarones”.
Soy feliz cuando “estoy rodeada de las personas que amo y tengo la oportunidad de ser yo.
Soy feliz cuando “vivo en coherencia con mis valores, mantengo mi esencia, honro mi amor propio, me muestro auténtica y puedo impactar positivamente la vida de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan”.
Soy feliz cuando “voy por mis sueños”.
Soy feliz cuando “estoy con mi familia”.
Soy feliz cuando “encuentro propósito en lo que hago y puedo impactar positivamente la vida de otros a través de mi ejemplo”.
Soy feliz cuando “honro a la mujer que he decidido ser y camino cada día con propósito, valentía y gratitud”.
Soy feliz cuando “estoy rodeada de mi familia y amistades”.
Soy feliz cuando “comparto con mi familia y no paramos de reír es la forma que tiene mi corazón de decir: aquí es donde pertenezco y aquí soy feliz”.
Soy feliz cuando “puedo ser completamente yo misma sin sentir miedo de serlo”.
Soy feliz cuando “comparto con mis seres querido y voy tras mis metas”.
Soy feliz cuando “estoy bailando y compartiendo tiempo de calidad con familiares y amigos, no hay nada que me llene el corazón más que esto”.
Soy feliz cuando “cumplo mis metas sintiéndome realizada en cada paso del proceso”.
Soy feliz cuando “puedo inspirar a otros a creer en sus sueños y cuando comparto tiempo de calidad con mi familia”.
Soy feliz cuando “estoy aprendiendo, viajando y descubriendo nuevas perspectivas del mundo”.
Soy feliz cuando “estoy rodeada de mis seres queridos y cuando siento el apoyo incondicional que me dan en cualquier camino que yo elijo”.
Soy feliz cuando “realizo el bien y comparto en familia porque con orgullo puedo decir que soy puertorriqueña”.
Soy feliz cuando “como algo rico”.
Soy feliz cuando “estoy rodeado de mis seres queridos, cuando estoy aprendiendo algo nuevo o cuando estoy creando arte”.
Soy feliz cuando “estoy en paz conmigo misma y con el camino que estoy construyendo.
Soy feliz cuando “tengo mi familia completa conmigo”.
Soy feliz cuando “hablo con mi mamá todas las noches antes de dormir”.
Soy feliz cuando “despierto con salud y tengo a mi familia conmigo”.
Soy feliz cuando “uso mi talento para conectar con las personas y aportar algo positivo”.
Soy feliz cuando “comparto y disfruto con mis familiares y amigos; al igual cuando logro cada una de mis metas”.
La gran final de Miss Universe Puero Rico 2026 se celebrará este jueves, 25 de junio de 2026 a partir de las 8:00 p.m. desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.
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