La pregunta más sencilla reveló el lado más auténtico de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026

Más allá de las cámaras, el brillo y el glamour que suelen acompañar a los certámenes de belleza, lo cierto es que sus candidatas son mucho más que rostros hermosos o figuras estilizadas sobre una pasarela.

Son seres humanos con sueños, aspiraciones y metas que también encuentran felicidad en los pequeños momentos de la vida cotidiana, más allá del anhelo de conquistar una corona.

Las 35 delegadas de esta edición de Miss Universe Puerto Rico 2026 completaron con honestidad y sinceridad la siguiente frase: “Soy feliz cuando...”.

1 / 31 | Las 10 favoritas de El Nuevo Día para el Miss Universe Puerto Rico. Miss Aguas Buenas, Miss Dorado, Miss Aibonito y Miss Arroyo son algunas de las favoritas de El Nuevo Día. - Carlos Rivera Giusti 1 / 31 Las 10 favoritas de El Nuevo Día para el Miss Universe Puerto Rico Miss Aguas Buenas, Miss Dorado, Miss Aibonito y Miss Arroyo son algunas de las favoritas de El Nuevo Día. Carlos Rivera Giusti Compartir

Aquí sus respuestas:

Miss Adjuntas 2026, Grecia Ortiz Baez

Soy feliz cuando “vivo en gratitud y estoy alineada a mi divino destino”.

Miss Aguadilla 2026, Deyhaneira Nieves Chaves

Soy feliz cuando “logro mis sueños y mi familia se siente orgullosa”.

Miss Aguas Buenas 2026, Vivianie Díaz Arroyo

Soy feliz cuando “estoy rodeada de amor, propósito y momentos que me recuerdan que voy por el camino correcto”.

Miss Aibonito 2026, Nicole Marie Colón Rivera

Soy feliz cuando “vivo con propósito, cuando agradezco lo que tengo y cuando lo que hago puede inspirar a otros, y estoy rodeada del amor y cariño de mi familia”.

PUBLICIDAD

Miss Añasco 2026, Chelsey Garcia Agrón

Soy feliz cuando “vivo con propósito, utilizando mis experiencias para inspirar a otros y cuando veo que mis acciones, por pequeñas que parezcan, logran sacar una sonrisa y dejan una huella positiva en la vida de alguien”.

Miss Arroyo 2026, Génesis Dávila

Soy feliz cuando “sin importar dónde me lleve la vida o los retos que enfrente, siempre tengo un hogar al que volver. Ellos son mi mayor inspiración, quienes me enseñaron el valor del esfuerzo, la humildad y el amor incondicional. Cada logro cobra sentido porque puedo compartirlo con las personas que han creído en mí desde el primer día”.

Miss Barceloneta 2026, Adriana Pérez Mercado

Soy feliz cuando “disfruto de las pequeñas cosas de la vida, cuando trabajo y cuando me rodeo de quienes más amo”.

Miss Barranquitas 2026, Pamela Alejandra

Soy feliz cuando “cuando paso tiempo con la gente amo”.

Miss Caguas, Fabiola Esther

Soy feliz cuando “estoy con mis amigas y mi familia”.

Miss Camuy 2026, Nashley Pariente

Soy feliz cuando “veo la sonrisa de mi hija e inspiro a otros, viajo, como y estoy en la playa”.

Miss Canóvanas 2026, Beruchka Rivera Soto

Soy feliz cuando “paso tiempo en familia y me como un rico mofongo con camarones”.

Miss Carolina 2026, Yamirelis Carrasquillo Fernández

Soy feliz cuando “estoy rodeada de las personas que amo y tengo la oportunidad de ser yo.

Miss Cataño 2026, Nayshla Rosa Pagán

Soy feliz cuando “vivo en coherencia con mis valores, mantengo mi esencia, honro mi amor propio, me muestro auténtica y puedo impactar positivamente la vida de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan”.

Miss Cidra 2026, Gabriel Rodríguez

Soy feliz cuando “voy por mis sueños”.

Miss Coamo 2026, Mayra Alejandra Núñez Soto

Soy feliz cuando “estoy con mi familia”.

Miss Corozal 2026, Addylinette Castro Hernández

Soy feliz cuando “encuentro propósito en lo que hago y puedo impactar positivamente la vida de otros a través de mi ejemplo”.

PUBLICIDAD

Miss Dorado 2026, Winedly Lugo Lind

Soy feliz cuando “honro a la mujer que he decidido ser y camino cada día con propósito, valentía y gratitud”.

Miss Fajardo 2026, Leilani Verdejo

Soy feliz cuando “estoy rodeada de mi familia y amistades”.

Miss Guaynabo 2026, Arlene González Robles

Soy feliz cuando “comparto con mi familia y no paramos de reír es la forma que tiene mi corazón de decir: aquí es donde pertenezco y aquí soy feliz”.

Miss Gurabo 2026, Lucylí Lleras Rodriguez

Soy feliz cuando “puedo ser completamente yo misma sin sentir miedo de serlo”.

Miss Isabela 2026, Katielynn Rodríguez

Soy feliz cuando “comparto con mis seres querido y voy tras mis metas”.

Miss Juana Díaz 2026, Anaís Torres Colls

Soy feliz cuando “estoy bailando y compartiendo tiempo de calidad con familiares y amigos, no hay nada que me llene el corazón más que esto”.

Miss Lajas 2026, Amanda Calderón Valero

Soy feliz cuando “cumplo mis metas sintiéndome realizada en cada paso del proceso”.

Miss Manatí 2026, Kiashalee Ruiz Maldonado

Soy feliz cuando “puedo inspirar a otros a creer en sus sueños y cuando comparto tiempo de calidad con mi familia”.

Miss Mayagüez 2026, Ángela Sofía Santos

Soy feliz cuando “estoy aprendiendo, viajando y descubriendo nuevas perspectivas del mundo”.

Miss Ponce 2026, Juleissy Pacheco Ocasio

Soy feliz cuando “estoy rodeada de mis seres queridos y cuando siento el apoyo incondicional que me dan en cualquier camino que yo elijo”.

Miss Rincón 2026, Maidily Ortiz Sánchez

Soy feliz cuando “realizo el bien y comparto en familia porque con orgullo puedo decir que soy puertorriqueña”.

Miss Salinas 2026, Natalia Molina Colón

Soy feliz cuando “como algo rico”.

Miss San Juan 2026, Juliandra De Jesús

Soy feliz cuando “estoy rodeado de mis seres queridos, cuando estoy aprendiendo algo nuevo o cuando estoy creando arte”.

Miss San Sebastián 2026, Jennifer Barreto

Soy feliz cuando “estoy en paz conmigo misma y con el camino que estoy construyendo.

Miss Toa Alta, 2026 Andrea Zerpa

Soy feliz cuando “tengo mi familia completa conmigo”.

Miss Trujillo Alto 2026, Victoria Negrón Torres

Soy feliz cuando “hablo con mi mamá todas las noches antes de dormir”.

PUBLICIDAD

Miss Utuado 2026, Krystal González Del Valle

Soy feliz cuando “despierto con salud y tengo a mi familia conmigo”.

Miss Toa Baja 2026, Vicky Carbonell Cuevas

Soy feliz cuando “uso mi talento para conectar con las personas y aportar algo positivo”.

Miss Orocovis 2026, Ariana Pagán González

Soy feliz cuando “comparto y disfruto con mis familiares y amigos; al igual cuando logro cada una de mis metas”.

La gran final de Miss Universe Puero Rico 2026 se celebrará este jueves, 25 de junio de 2026 a partir de las 8:00 p.m. desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.