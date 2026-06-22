Vivianie Díaz y Jennifer Barreto destacan con premios especiales en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026

Miss Universe Puerto Rico transmitió esta noche la competencia preliminar desde el Teatro de la UPR de Río Piedras, escenario donde las 35 delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia de cara a la gran final, que se celebrará el próximo jueves, 25 de junio de 2026.

Según se indicó al comienzo del programa, la evaluación de la competencia preliminar constará de la acumulación de puntos en cuatro categorías: conducta y disciplina, entrevista de personalidad y el desfile en traje de baño y vestido de gala. Cabe destacar que la suma de estas puntuaciones darán paso al “Top 15” en la noche final.

La velada contó con la animación de la presentadora Nicole Chacón y la participación especial de la actual Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea quienes estuvieron a cargo de presentar a las beldades en uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación de los vestidos de gala.

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Las candidatas apostaron por vestidos con pedrería, transparencias, flequillos y capas, mientras que los tonos azul, verde, plateado, dorado, rosa y rojo dominaron la pasarela de gala.

1 / 35 | El glamour y elegancia marcaron el desfile de gala en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026. - JOSIAN BRUNO 1 / 35 El glamour y elegancia marcaron el desfile de gala en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico Las 36 candidatas en la ompetencia preliminar Miss Universe Puerto Rico 2026. JOSIAN BRUNO Compartir

También se llevó a cabo el desfile en traje de baño de la marca Leonisa, donde el blanco y negro fueron los protagonistas.

1 / 38 | Miss Universe Puerto Rico 2026: Así lucieron las candidatas en traje de baño en la competencia preliminar . Las 35 candidatas lo dieron todo al desfilar en traje de baño en la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026. - Suministrada 1 / 38 Miss Universe Puerto Rico 2026: Así lucieron las candidatas en traje de baño en la competencia preliminar Las 35 candidatas lo dieron todo al desfilar en traje de baño en la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026. Suministrada Compartir

El toque musical estuvo a cargo del músico y pianista Adlan Cruz y los Caribbean Tenors.

El comité de selección

Los encargados de evaluar a cada una de las participantes durante sus presentaciones fueron el doctor Orlando Cañizares Jr., cirujano plástico certificado por el American Board of Plastic Surgery; Dámaris Díaz, empresaria puertorriqueña y presidenta de D’Royal Bride; Johnmichael Colón, conferenciante internacional e ilusionista; Ingrid Rivera, maquillista y estilista profesional reconocida por más de dos décadas de trayectoria en la industria de la belleza; Marian Guillén, exmodelo de trayectoria internacional y directora de ventas residenciales en bienes raíces de lujo; Sylvia Verónica Camacho, reportera y presentadora de Noticentro al Amanecer Fin de Semana; y Emilio Olabarrieta, fundador y director creativo de Emilio Olabarrieta Event Atelier.

Premios especiales

Miss Aguas Buenas 2026, Viviani Díaz Arroyo. (Josian Bruno Gómez)

Durante la competencia se otorgaron los premios Mejor Cabello L’Oréal y Miss Fotogénica a Vivianie Díaz Arroyo, Miss Universe Aguas Buenas.

Por su parte, Jennifer Barreto, Miss Universe San Sebastián, recibió los reconocimientos Piel Radiante L’Oréal Paris, Sonrisa Colgate y Mejor Pasarela.

Jennifer Barreto en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026. (Josian Bruno Gómez)

Asimismo, por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad fue otorgado a Andrea Zerpa, Miss Universe Toa Alta.

Andrea Zerpa, Miss Universe Toa Alta.. (Josian Bruno Gómez)

¿Qué pasará con el vestido de gala en la gran final?

Durante la competencia se anunció que, tras una votación entre las candidatas, se decidió que el traje utilizado en la preliminar sería el mismo que llevarían en la noche final.

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Sin embargo, podrían realizar modificaciones o adaptaciones, siempre conservando la esencia original del diseño.

La noche final de Miss Universe Puerto Rico se celebrará el próximo jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas, bajo la conducción del presentador José Santana.