Vivianie Díaz y Jennifer Barreto destacan con premios especiales en la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2026
Las 35 delegadas del certamen de belleza dieron un adelanto de lo que se verá en la gala final
22 de junio de 2026 - 10:11 PM
22 de junio de 2026 - 10:11 PM
Miss Universe Puerto Rico transmitió esta noche la competencia preliminar desde el Teatro de la UPR de Río Piedras, escenario donde las 35 delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia de cara a la gran final, que se celebrará el próximo jueves, 25 de junio de 2026.
Según se indicó al comienzo del programa, la evaluación de la competencia preliminar constará de la acumulación de puntos en cuatro categorías: conducta y disciplina, entrevista de personalidad y el desfile en traje de baño y vestido de gala. Cabe destacar que la suma de estas puntuaciones darán paso al “Top 15” en la noche final.
La velada contó con la animación de la presentadora Nicole Chacón y la participación especial de la actual Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea quienes estuvieron a cargo de presentar a las beldades en uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación de los vestidos de gala.
Las candidatas apostaron por vestidos con pedrería, transparencias, flequillos y capas, mientras que los tonos azul, verde, plateado, dorado, rosa y rojo dominaron la pasarela de gala.
También se llevó a cabo el desfile en traje de baño de la marca Leonisa, donde el blanco y negro fueron los protagonistas.
El toque musical estuvo a cargo del músico y pianista Adlan Cruz y los Caribbean Tenors.
Los encargados de evaluar a cada una de las participantes durante sus presentaciones fueron el doctor Orlando Cañizares Jr., cirujano plástico certificado por el American Board of Plastic Surgery; Dámaris Díaz, empresaria puertorriqueña y presidenta de D’Royal Bride; Johnmichael Colón, conferenciante internacional e ilusionista; Ingrid Rivera, maquillista y estilista profesional reconocida por más de dos décadas de trayectoria en la industria de la belleza; Marian Guillén, exmodelo de trayectoria internacional y directora de ventas residenciales en bienes raíces de lujo; Sylvia Verónica Camacho, reportera y presentadora de Noticentro al Amanecer Fin de Semana; y Emilio Olabarrieta, fundador y director creativo de Emilio Olabarrieta Event Atelier.
Durante la competencia se otorgaron los premios Mejor Cabello L’Oréal y Miss Fotogénica a Vivianie Díaz Arroyo, Miss Universe Aguas Buenas.
Por su parte, Jennifer Barreto, Miss Universe San Sebastián, recibió los reconocimientos Piel Radiante L’Oréal Paris, Sonrisa Colgate y Mejor Pasarela.
Asimismo, por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad fue otorgado a Andrea Zerpa, Miss Universe Toa Alta.
Durante la competencia se anunció que, tras una votación entre las candidatas, se decidió que el traje utilizado en la preliminar sería el mismo que llevarían en la noche final.
Sin embargo, podrían realizar modificaciones o adaptaciones, siempre conservando la esencia original del diseño.
La noche final de Miss Universe Puerto Rico se celebrará el próximo jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas, bajo la conducción del presentador José Santana.
El evento será transmitido por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+, Wapa Orlando y wapa.tv/envivo.
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