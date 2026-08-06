Para su nueva oferta de horror “Ice Cream Man”, el cineasta Eli Roth les ha dado un contexto moderno a los elementos más básicos del mito del flautista de Hamelín con la esperanza de que el personaje titular pase al canon donde están asesinos legendarios como Freddy Krueguer, Jason Voorhees y Chucky. El concepto es simple y se presta para ser reciclado en múltiples secuelas subsiguientes. El vendedor de helados (Ari Millen) va de pueblo en pueblo vendiendo un mantecado maldito.