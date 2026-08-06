Ni el horror salva a “Ice Cream Man” de su exceso de violencia
La película de un asesino que reparte helados malditos y convierte a niños en homicidas llega a los cines este jueves, 6 de agosto
6 de agosto de 2026 - 11:10 PM
6 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Para su nueva oferta de horror “Ice Cream Man”, el cineasta Eli Roth les ha dado un contexto moderno a los elementos más básicos del mito del flautista de Hamelín con la esperanza de que el personaje titular pase al canon donde están asesinos legendarios como Freddy Krueguer, Jason Voorhees y Chucky. El concepto es simple y se presta para ser reciclado en múltiples secuelas subsiguientes. El vendedor de helados (Ari Millen) va de pueblo en pueblo vendiendo un mantecado maldito.
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