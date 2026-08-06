Familia de Perez Hilton confirma que recibe tratamiento médico tras incidente en vivo

La familia de Perez Hilton informó este miércoles que el bloguero estadounidense recibe tratamiento médico en Miami tras un incidente ocurrido durante una transmisión en directo, en la que, según los servicios de emergencia, presuntamente se autolesionó.

El equipo y los parientes de Hilton, conocido por cubrir la farándula, confirmó en su blog oficial que “Perez está recibiendo tratamiento médico” y que el “enfoque de la familia justo ahora es su bienestar”, aunque no ofreció más detalles sobre el estado de salud del periodista.

“Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la de su familia, durante este momento difícil. Sí y cuando podamos compartir alguna novedad, lo haremos con todos tan pronto nos sea posible”, estableció el texto en su portal perezhilton.com.

Los allegados dijeron estar “increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones” por la salud del bloguero tras su traslado la noche del martes a un hospital de Miami.

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En tanto, audios de los servicios de emergencia obtenidos por los medios estadounidenses People y Page Six este miércoles revelaron que respondieron a las 6:51 p.m. del martes a un “posible suicidio” o “intento de suicidio” en la residencia del hombre de 48 años en Miami.

Casi cuatro horas después, las autoridades lo llevaron a un hospital tras describir la casa como “una escena activa de la policía”.

La prensa de entretenimiento estadounidense informó que en redes sociales circularon videos de la transmisión en directo en la que, según esos medios, Hilton presuntamente se autolesionó.

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade recibió varias llamadas sobre la transmisión en directo de Hilton el martes por la noche y envió a agentes al lugar, donde hablaron con sus familiares y confirmaron que el comunicador estaba solo en su casa.

Hilton comenzó su carrera a principios de la década de 2000 con un popular blog de chismes sobre celebridades que ofrecía una visión mordaz y sin filtros de algunos de los momentos más desagradables de Hollywood en un momento en el que el internet y las fotografías digitales apenas estaban cobrando auge.

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