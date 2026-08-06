Georgina Rodríguez reflexiona tras recibir críticas sobre su cuerpo: “Amo mis curvas”

Después de que unas fotografías suyas en un barco generaran comentarios sobre su físico, Georgina Rodríguez compartió una reflexión sobre la aceptación del cuerpo, la maternidad y la importancia de no medir el valor de una persona por su apariencia.

A través de Instagram, la prometida de la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo, afirmó que los cambios físicos forman parte de la vida y expresó su deseo de que su cuerpo continúe transformándose con el paso de los años.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió.

Rodríguez explicó que, como madre de seis hijos, tres de ellos niñas, uno de sus mayores deseos es enseñarles que la autoestima no debe construirse a partir de la opinión de los demás.

“Si hay algo que deseo enseñarles (...) es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”, expresó.

PUBLICIDAD

La influencer también reveló que habló con Ronaldo después de sentirse afectada por algunos comentarios sobre su aspecto físico y le confesó que le preocupa “que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”.

“Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?”, le respondió su pareja.

Georgina aseguró que no es la primera vez que su cuerpo se convierte en tema de conversación durante el verano y cuestionó los estándares de belleza que aún persisten.

“Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo ‘correcto’? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”, escribió.

Asimismo, explicó que su rutina de ejercicio responde a una decisión de bienestar y no a la búsqueda de un ideal físico.

“Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí”, afirmó.

La publicación concluye con un mensaje de amor propio. “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”, expresó.