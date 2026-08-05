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Chef Yisus da el salto a “En casa con Telemundo”

Tras casi dos años alejado de la televisión diaria luego de su salida de “Despierta América”, el venezolano inicia una nueva etapa profesional

5 de agosto de 2026 - 6:02 PM

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Durante años, Chef Yisus formó parte del matutino de Univision, "Despierta América". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Chef Yisus Díaz abre un nuevo capítulo en su carrera televisiva. El reconocido chef y personalidad de la pantalla hispana llega a Telemundo como colaborador y conductor de “En casa con Telemundo”, una incorporación que representa su primer vínculo profesional con la cadena tras años de exposición en Univision.

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La noticia se produce luego de un período de reinvención profesional para el venezolano, quien salió de “Despierta América” y de Univision hace cerca de dos años. Desde entonces, se había mantenido activo en distintos proyectos y recientemente volvió a la pantalla como participante de “Guerreros Mundiales”, “reality” de competencia de TelevisaUnivision.

De acuerdo con la información publicada este miércoles por Las Top News, Chef Yisus será presentado oficialmente el 6 de agosto como nuevo colaborador de Telemundo. Su primera encomienda será desempeñarse como coanfitrión de “En casa con Telemundo”, espacio en el que permanecerá durante los próximos días con talentos como Aleyda Ortiz, Gabriel Coronel, Chiky BomBom y Carlos Adyan.

En el vespertino, de igual manera, celebraron la llegada del nuevo integrante. “¡Es oficial! El Chef Yisus se une a nuestra familia y, desde mañana, estará en vivo con nosotros. ¡Démosle una gran bienvenida al talentoso y carismático venezolano! Esto apenas comienza", expresaron.

La llegada del chef cobra especial relevancia porque ocurre después de que él mismo manifestara públicamente su deseo de trabajar en Telemundo. En una entrevista publicada en julio, confesó que uno de sus sueños profesionales era participar en proyectos de la cadena, particularmente en el universo de “Top Chef VIP”, ya fuera como conductor, colaborador o en contenidos relacionados con el exitoso formato culinario.

Más allá del cambio de empresa, el movimiento representa una oportunidad para que Díaz expanda una marca personal que ha trascendido la cocina. A lo largo de los años se ha consolidado como conductor, autor, empresario y figura de entretenimiento familiar, facetas que podrían encontrar nuevos espacios dentro de la programación de Telemundo.

Por ahora, su presencia estará concentrada en “En casa con Telemundo”, aunque todo apunta a que su rol como colaborador podría abrirle la puerta a futuras participaciones en otros programas especiales de la cadena.

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televisiónTelemundo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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