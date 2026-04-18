Se casa el presentador venezolano Gabriel Coronel

La empresaria colombiana Daniela Ospina y el actor venezolano Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa en Medellín, tal como lo habían anticipado semanas atrás, cuando confirmaron que el matrimonio se realizaría en abril de 2026 en Colombia.

Su relación inició en 2021 y se comprometieron en 2022. Asimismo, se habían casado por lo civil en 2023. Desde entonces, ambos manifestaron su intención de llegar al altar por la iglesia, un paso que finalmente concretó.

El pasado 15 de abril, la antioqueña de 33 años publicó videos de los preparativos de la boda, en los que se le veía en la elección del vestido y durante el proceso de maquillaje. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que anticipó el momento: “Hay cosas de este momento que no se pueden explicar, pero sé que todo se siente más genuino, más emocionante, más perfecto, más un sueño hecho realidad. Ya casi”.

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Dos días después, el viernes 17 de abril, Coronel y Ospina compartieron fotografías en las que aparecen vestidos de novios, en medio de lo que parece ser la celebración. En esa publicación, la antioqueña escribió: “Ayer empezó a tomar forma todo esto que soñamos, emociones, ilusión y esa felicidad que nos confirma que la mejor elección es estar juntos. Ya se siente”.

En la mañana de hoy sábado, 18 de abril, Ospina publicó nuevas fotografías con un segundo cambio de vestuario, lo que confirma que la celebración continuó al día siguiente. En esta ocasión escribió: “Este ‘look’ tenía que tener su momento como este que estoy viviendo, porque cuando la felicidad es real, todo brilla a su alrededor”.