Gabriel Coronel lo intentó, pero no pudo. Esta noche, en medio de su presentación de “La Plaga”, de Enrique Guzmán, el actor venezolano se fue directamente al piso tras sentir un fuerte dolor provocado por la lesión que sufrió en uno de los ensayos de “Mira Quién Baila All Stars 2022”.

“Es muy dolorosa la situación, me llena de impotencia saber que ha habido tantos días de momentos de satisfacción y entusiasmo. Esta vez me tocó saltar por encima de una bailarina, y cuando caí se me dobló el pie por completo, sé que no se va a hacer fácil, será una recuperación muy complicada. Hay un esguince muy fuerte, se comprometieron los ligamentos, no voy a poder participar esta noche. Sin embargo, les dejo una gran compañera en este duelo. Le estoy poniendo todo mi esfuerzo a la recuperación y espero poder estar en esta pista de baile”, dijo Coronel la semana pasada en el debut de la décima temporada del “reality show” de Univision.

Después de haber detenido la música, el animador de la competencia, Mane De La Parra, solicitó una pausa comercial para que el actor se estabilizara. Al regresar, la actriz puertorriqueña, Roselyn Sánchez, quien funge como parte del Jurado, le dio la triste noticia de que quedaba automáticamente nominado para abandonar la competencia.

De esta manera, Coronel se mediría ante otros dos compañeros. Uno de los tres, según las reglas de la competencia, podría ser salvado por el resto del grupo. Finalmente, el Jurado determinó que Michelle González y Miguel Martínez acompañarían al también presentador.

Antes de que se tomara una decisión final, el venezolano pidió permiso para tener la palabra.

“Bueno, a ver, yo quisiera decir unas palabras, en serio. Yo creo que en esta vida hay muchas oportunidades y por encima de lo que cada uno de nosotros va a crecer y la oportunidad de estar aquí, hay algo mucho mayor, que es el público. El público que merece un gran espectáculo. Yo creo que el público merece de cada uno de nosotros un “show” memorable para recordarse de lo que está sucediendo en esta tarima”, dijo antes de anunciar que abandonaba la competencia para enfocarse en su recuperación.

El intérprete no se fue con las manos vacías. “Mira Quién Baila All Stars 2022″ le otorgó un cheque valorado en $5,000 para la fundación “Amigos for Kids”. Por su parte, la boricua, Ana Isabelle, se coronó como “la mejor de la noche” con un tributo a Donna Summer.