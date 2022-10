Esta noche, la cantante y actriz puertorriqueña, Ana Isabelle, demostró -una vez más- su versatilidad y dominio en las artes escénicas. Durante su debut en la pista de “Mira Quién Baila All Stars”, de Univision, la intérprete de Rosalía en la película “West Side Story” de Steven Spielberg, se midió ante el influencer mexicano Jorge Anzaldo al ritmo de la música urbana.

“Cuándo me hablaron de esta gran oportunidad, para mí, tener un propósito en todo lo que hago y hacer arte con propósito es una misión de vida y es lo que me hace feliz. En mi caso, a mí me toca mucho la fibra y el corazón los niños, así que decidí escoger la fundación March of Dimes. Hice mi investigación y en Puerto Rico, mi tierra, la causa número uno de muerte infantil es el nacimiento prematuro y esta fundación trabaja duro en la lucha por la salud de madre y bebé. Para mí un mundo de paz y de salud empieza desde la concepción”, dijo Ana Isabelle antes de ir a bailar.

PUBLICIDAD

La respuesta de la cantante, quien desea que se erradique la muerte por nacimiento prematuro en Puerto Rico y en el mundo, provocó el aplauso de los presentes. De igual modo, los anfitriones, Chinquinquirá Delgado y Mane De La Parra tuvieron palabras de felicitaciones para la boricua.

En su vídeo introductorio, la intérprete de “La vida es bella” manifestó que representar a su isla y a la “gente latina” fue “enriquecedor”. La artista hizo referencia a su participación en la película “West Side Story”. De igual modo, recordó, cuando hace 13 años, sobre el mismo escenario, ganó “Viva el Sueño”. “Gracias a millones de personas en el mercado latino, que votaron por mí, tuve la oportunidad de ganar. Así que para mí, regresar aquí, es regresar a casa”, añadió.

Al final, prometió, que sacaría a la “Ana que le gusta el perreo”. Y así lo hizo.

“No puedo negar que Ana también lo hizo increíble, súper profesional desde que entró en personaje, la mirada que tiene, perreando, nos metiste en esa película, te lo creí, me lo vendiste. Para mí, Ana es la que lo hizo mejor en esta primera ronda”, dijo la cantante mexicana, Paulina Rubio, antes de anunciar el nombre de la puertorriqueña como la mejor del duelo.

Ana Isabelle tuvo la oportunidad de regresar a la pista, esta vez con una bachata, para buscar convertirse en la mejor de la noche. A pesar de que su interpretación fue aplaudida y elogiada por el Jurado, fue la actriz mexicana Michelle González quien obtuvo el título.