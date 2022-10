El alto nivel de competencia de los participantes de la nueva temporada de “Mira Quién Baila All Stars” es lo que destaca la presentadora Chiquinquirá Delgado como la mayor fortaleza de esta edición.

Desde que inició la competencia de baile en Univision, el nivel de destrezas y talento de los concursantes ha ido incrementando con el tiempo. Este año es más que evidente, reconoció la anfitriona venezolana al señalar que “son todos profesionales que dominan la pista de baile”.

“Todos los personajes tienen muchos años en pantallas. Hay una boricua que viene arrasando también. Las mujeres haciendo de las suyas porque se están destacando desde la primera gala. Se ha hecho un grupo muy bonito y los veo muy unidos. Eso me gusta mucho y los veo con mucha camaradería”, afirmó la animadora.

Sobre la participación de la actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle aseguró que es de las artistas “que llena un escenario”.

“No la conocía (Ana Isabelle), pero sabía de algunos proyectos de ella. Ella tiene todas las tablas y sabe llenar un escenario. Tiene una seguridad increíble y se ve que es una persona con mucha experiencia y eso pasa con la mayoría de los participantes que son todos profesionales que dominan la pista de baile. Saben cómo bailar, saltar y sorprender en cada gala”, afirmó la presentadora que bromea que ella es la única que no es nueva en el “reality show” ya que el resto del personal que trabaja frente a cámaras se integró para esta temporada.

Ana Isabelle compite contra Gabriel Coronel, Michelle González, Miguel Martínez, Ferdinando Valencia, María León, Jorge Anzaldo y Brenda Kellerman.

Para Delgado la oportunidad de estar en diez temporadas como presentadora del espacio televisivo es un “gran privilegio cargado de gratitud”. La animadora vive agradecida por el respaldo de la audiencia y de la cadena televisiva.

”Por diez años he visto una gran evolución en en el programa. He conocido tantos personajes increíbles e inolvidables. He tenido varias parejas televisivas y amigos y amigas que se han quedado para siempre. Ha sido una jornada bonita y una gran privilegio”, comentó la artista en entrevista bajo formato de video conferencia.

La presentadora señaló que se encuentra muy feliz de trabajar junto al otro presentador Mane de la Parra, ya que siempre está de muy buen humor y la química ha sido “muy buena y nos divertirmos mucho”.

Por último, señaló que éxito de “Mira Quién Baila All Stars” es y ha sido “llevar entretenimiento sano para todas las familias y es una forma de hacer televisión pensando en la familia y conoces la vida de los participantes”.