La cantante y bailarina, Ana Isabelle, debe relajarse un poco. Esa fue la recomendación del Jurado de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ para la puertorriqueña, quien esta noche rindió homenaje a Donna Summer al interpretar “Last Dance”.

Su presentación, además, la hizo merecedora de que fuera reconocida como “la mejor de la noche”. La décima temporada de la competencia se encuentra en su segunda semana.

“Puerto Rico está orgulloso de ti, tranquila”, le comentó su compatriota, la actriz y presentadora, Roselyn Sánchez, quien este año funge como juez en la competencia de baile de Univision. Paulina Rubio e Isaac Hernández, quienes desempeñan la misma función, también tuvieron palabras de felicitaciones para la aliada de la fundación March of Dimes.

Ana Isabelle, por su parte, manifestó su deseo de estar y continuar en la competencia, así como de regalarle momentos alegres a Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona.

PUBLICIDAD

“Estoy bien contenta, satisfecha, de acuerdo con los jueces en que a veces esa adrenalina me da duro y este es el sentimiento que tengo, que no sé cómo centrarme. Es bien importante que logre eso, así que nada, a seguir trabajando. Me emocioné mucho con las palabras de Roselyn porque, bueno, yo soy muy boricua, muy puertorriqueña”, comentó la intérprete de “La vida es bella”.

La actriz de 36 años también expuso que se siente orgullosa de ser la única caribeña en el “reality show”, que está consciente de que hay mucha gente pendiente a ella y que debe seguir dando lo mejor para convertirse en la gran ganadora.

“Me llena de orgullo representar a mi tierra, que amo con todo mi corazón y que está pasando momentos difíciles con esto de los huracanes, estamos teniendo muchos apagones de luz. Hay una situación bien fuerte en Puerto Rico”, continuó la ahijada musical de Luis Fonsi.

Varios fanáticos aprovecharon las publicaciones de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ en las redes sociales para expresarle sus felicitaciones a la boricua.

“No hay ‘break’”, escribió el bailarín puertorriqueño, Danny Lugo. Denise Quiñones, por su parte, comentó varios emojis de fuego, en señal de que Ana Isabelle lo está dando todo en la pista. “Aquí está la ganadora. Viene Puerto Rico”, dijo una seguidora.