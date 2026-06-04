Ana G. Méndez otorgará doctorados honoris causa a Deborah Martorell y Luz Nereida Vélez

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) reconocerá las trayectorias profesionales y aportaciones al país de la periodista y meteoróloga Deborah Martorell y la periodista Luz Nereida Vélez, quienes recibirán doctorados honoris causa durante las ceremonias de graduación de la institución, a celebrarse en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Martorell será distinguida con el grado de doctorado honoris causa en Ciencias Ambientales durante la ceremonia del jueves, 11 de junio de 2026, mientras que Vélez recibirá el doctorado honoris causa en Comunicaciones en la graduación del viernes, 12 de junio de 2026. Ambas ceremonias comenzarán a las 3:00 p.m.

Los reconocimientos destacan sus aportaciones al periodismo puertorriqueño, la comunicación pública y su compromiso con la educación y el servicio al país.