Herbert Cruz protagoniza la comedia “Perros”

El actor puertorriqueño Herbert Cruz regresa a las tablas del oeste, con la comedia “Perros”, una pieza para adultos, escrita y dirigida por Freddy Benítez.

La obra estrenará el viernes, 31 de julio y sábado, 1 de agosto a las 8:00 p.m., y el domingo, 2 de agosto a las 4:00 p.m., en el Teatro Balboa de Mayagüez.

En “Perros”, Cruz interpreta al barman, un personaje que observa, escucha y conoce los secretos de todos los clientes que llegan al bar. Desde ese lugar presencia cómo un médico, un abogado, un pastor, un pintor y otros personajes intentan sostener una imagen de éxito y respeto mientras esconden infidelidades, conflictos familiares, frustraciones y dobles vidas.

Con un ritmo ágil, personajes llenos de matices y situaciones que provocarán constantes carcajadas, la obra también invita al público a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias de vivir detrás de una apariencia.

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“Acepté este proyecto porque el teatro tiene la capacidad de entretener y, al mismo tiempo, hacer que el público se identifique con las historias que ve sobre el escenario. ‘Perros’ tiene humor, emociones y personajes muy humanos. Es una obra que hará reír, pero también dejará pensando a quienes la disfruten”, expresó Cruz en declaraciones escritas.

Para Benítez, la producción representa además el resultado de varios meses de trabajo artístico con el Programa de Teatro Comunitario del Municipio de Añasco.

Luego de la puesta en escena de “Mujeronas y vivas”, producción que logró funciones a capacidad y una excelente acogida del público, el director decidió asumir un reto mayor con una obra de mayor complejidad escénica y actoral.

“Desde que comenzamos los talleres nuestro objetivo nunca fue ofrecer clases por ofrecerlas. Queríamos formar actores y llevarlos al escenario. ‘Mujeronas y Vivas’ fue el primer paso; ahora con ‘Perros’ damos un salto importante, presentando una producción mucho más exigente, donde los participantes tienen la oportunidad de compartir escenario con actores de gran experiencia como Herbert Cruz. Ese intercambio artístico es invaluable y demuestra que en Añasco hay talento, disciplina y compromiso con el teatro”, sostuvo Benítez.

El elenco está integrado por Cruz, Freddy Benítez, Jessica Liz Malavé, Karen Román, Carlos Francis Rivera, Cuca Cuevas, Margerie Collado, Eugenio Malavé, Wilma Durán, Gynarlys, Juan A. Ramos “Pulpi”, Kiki Rosado, Miguel Mandía, Jeyka Rivera, Adrián Nazario y Juan Diego Cabán.