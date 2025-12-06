Luz Nereida Vélez recibirá Doctorado Honoris Causa en Comunicaciones: “Se lo debo a mami”

El Senado Académico del Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) aprobó la nominación de la periodista Luz Nereida Vélez para recibir el grado de Doctora Honoris Causa en Comunicaciones. Se le otorga este reconocimiento para destacar su trayectoria profesional en los medios de comunicación y sus valiosas contribuciones a la educación, a la salud y al bienestar del pueblo. El anuncio se dio a conocer hoy durante la Edición Estelar de “NotiCentro” ayer, viernes.

“El otorgamiento de este Doctorado Honoris Causa representa un acto de profundo reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido de manera extraordinaria al bienestar y desarrollo de Puerto Rico. Para nuestra institución, honrar a líderes cuya labor transforma vidas y abre caminos para las nuevas generaciones es esencial a nuestra misión educativa y al compromiso que tenemos con el país”, indicó que el Dr. José F. Méndez Méndez, presidente de la UAGM.

Por su parte, Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media, elogió la decisión. “Luz Nereida Vélez es sinónimo de profesionalismo y es un baluarte en la historia de la televisión en Puerto Rico. Su trayectoria de más de 47 años en el equipo de Wapa Televisión es un orgullo no solo para nosotros, sino para todo el país que confía en la información que brinda a diario. Este reconocimiento es un logro adicional en su carrera y estamos sumamente honrados de celebrarlo junto a ella”.

El doctorado Honoris Causa (por causa de honor) es la más alta distinción académica que confieren las instituciones de la UAGM a personas eminentes, miembros de la comunidad universitaria o ciudadanos particulares en reconocimiento a sus contribuciones sobresalientes. Esta designación se otorga principalmente en reconocimiento a personas que, por su valía, se han destacado en ciertos ámbitos profesionales, aunque no necesariamente posean credenciales académicas en una carrera. Un doctor honoris causa recibe las mismas distinciones que aquellos que obtengan su doctorado académico de forma convencional, a menos que se especifique lo contrario, por acumen de mérito excepcional en sus aportaciones.

La vicepresidenta de Noticias, Niria Ruiz, dijo: “En ‘NotiCentro’, celebramos este reconocimiento que resalta a nuestra Luz Nereida Vélez en una faceta más de su destacada trayectoria. Ella es una comunicadora apasionada, comprometida con la salud pública y con la responsabilidad de educar a nuestros televidentes. Que se le confiera este doctorado honoris causa evidencia la calidad profesional que distingue a nuestro equipo y reafirma nuestra misión de ofrecer al país una cobertura rigurosa, confiable y respaldada por talento de la más alta credibilidad”.

Al recibir el anuncio, Vélez añadió: “Agradezco todos los reconocimientos que he recibido, y acojo este como el más grandioso porque implica que he hecho un trabajo que ha logrado su propósito; educar, informar y comunicar. Gracias al presidente y al equipo de la Universidad Ana G. Méndez, de quien tuve el privilegio de conocer a su fundadora como una mujer pionera que tuvo la misión de permitir que todos tuvieran acceso a educación de primera. Este reconocimiento se lo debo a mami, una mujer que amaba la salud y me enseñó a amarla también. Por último, es una muestra de que cuando tenemos metas y sueños, el trabajo, el empeño, la dedicación, la responsabilidad y, sobre todo, la humildad son clave para llegar al éxito”.

La otorgación de grado será durante los actos de graduación en el mes de junio 2026.