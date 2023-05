Trabajar en algo con lo que te ganas la vida es muy distinto a trabajar en algo que te hace sentir vivo. Si alguien puede abundar en lo anterior es la reportera de televisión Luz Nereida Vélez, quien esta tarde fue sorprendida con la conmemoración de sus 45 años frente a las cámaras del Canal 4.

Cuando vives de tu pasión, haces un trabajo que te emociona, te mueve y te hace brillar con luz propia. Todas estas manifestaciones se han visto reflejadas a lo largo de la trayectoria de la comunicadora. Así también lo evidenció un emotivo resumen audiovisual que preparó su compañero, el reportero ancla de “NotiCentro Edición Estelar”, Normando Valentín.

“Cuando hablamos de legado, nos referimos a eso que se puede transmitir de una generación a otra. Si a eso usted le suma una persona con dinamismo, entrega y profesionalismo, estamos hablando de una institución, de una dama que por 45 años ha sido el rostro de ‘NotiCentro’”, expresó el periodista en el homenaje donde estuvieron presentes el presidente y gerente general de Wapa Televisión, Jorge Hidalgo; la vicepresidenta de Noticias, Niria Ruiz y otros integrantes de la gerencia del medio.

El montaje, que incluyó fotos, vídeos y la locución de Valentín, recogió algunos de los momentos más importantes en la carrera periodística de la reportera de 67 años. La cobertura de la invasión de Granada por los Estados Unidos en 1983, la transmisión histórica vía satélite sobre las convenciones presidenciales demócratas y republicanas en los Estados Unidos y sus trabajos informativos especializados en salud, se destacaron.

“La realidad es que esa trayectoria de 45 años es increíble. Fuiste la primera mujer ancla para Wapa Puerto Rico, para mí, eso es un orgullo infinito. Más que nada, cumples 45 años de amor, dedicación y unos principios increíbles hacia tu profesión”, fueron parte de las palabras de Hidalgo, quien se mostró agradecido de contar con la veteranía de Vélez en su equipo de trabajo.

Luego de entregarle una placa conmemorativa en forma de televisor, Ruiz tomó la palabra. La homenajeada, mientras tanto, lo único que podía hacer era mirar a su alrededor y agradecer.

“La experiencia no se improvisa, y tú eres eco de eso”, puntualizó la recién nombrada directora de Noticias. “Yo me siento súper orgullosa de ti, y lo sabes. Te admiro, te respeto. Hay que celebrar esos 45 años porque, definitivamente, si a alguien hay que honrar, es a ti”, agregó.

Quien soñaba con convertirse en doctora e, incluso, posee un bachillerato en Premédica con una concentración en Biología y Química del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), también recibió la visita de su hija Alhana y su hermana, Yolanda Vélez.

En entrevista con El Nuevo Día, Alhana comentó que, a diferencia de otros hijos de periodistas, ella nunca ha sentido que la profesión le “robó” a su madre. Todo lo contrario, el periodismo forma parte de su hogar y de su esencia.

“Yo, la realidad, desde muy pequeña, me ha gustado la música y cuando uno ama lo que hace, no importa. Si a ella le gusta trabajar en eso, y lo ha dado todo, para mí es una inspiración”, dijo la también cantante.

Según la joven artista, son muchas las cosas que ha aprendido de su madre. La fortaleza, sin embargo, es la más importante de todas.

“Ella me ha enseñado a ser una mujer fuerte, a no dejarme pisotear por nadie. Los comentarios siempre van a estar, tanto negativos como positivos, pero eso es lo que nos hace y nos da la fuerza de seguir hacia adelante”, apuntó.

Con los ojos aguados por lo mucho que ha llorado desde esta mañana, finalmente, Vélez pudo verbalizar sus emociones. Sobre las experiencias más gratificantes por los pasados 45 años, de las más que valora y recuerda fue haber trabajado junto a Guillermo José Torres, padre y Enrique “Kike” Cruz, dos figuras que describió como “instituciones”.

“Eran dos personas que veía desde mi adolescencia y fue un orgullo muy grande poder estar al lado de ambos. Fue una experiencia maravillosa”, dijo.

Vélez, asimismo, recordó coberturas difíciles como la de un accidente aéreo en Toa Baja donde, por primera vez, vio dos cuerpos calcinados. También nombró uno similar en el área de barrio Obrero.

El hecho de que ambos casos involucraran muertes no fue motivo de temor, aclaró. Su responsabilidad de informar con respeto sobrepasaba cualquier miedo.

Después de 45 años en la misma empresa, la comunicadora, con toda la seguridad que la define, reconoció que no se arrepiente de nada. Esto incluye la querella por discrimen que presentó hace dos años en el Equal Opportunities Commission.

“No me arrepiento de nada. Yo creo que se ha hecho un trabajo de altura. Yo creo que hemos aprendido a lo largo de este camino muchísimo. Yo siempre he tenido como norte el respeto. Para mí la audiencia es muy valiosa y hay que respetar. En un momento dado hubo una situación difícil en términos de discrimen, con apenas 40 años, y yo hice lo que tenía que hacer. Así que demandar no fue nada tan difícil”, expuso.

Por el momento, la homenajeada no contempla el retiro. En medio de la celebración, aseguró, que todavía le quedan al menos cinco años frente a la pantalla. Con un espíritu de lucha como pocos, manifestó, que si pudiera darle para atrás al tiempo, volvería a ser periodista.