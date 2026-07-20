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Ocupan bienes valorados en $14.1 millones del cantante Charlie Zaa

El bolerista reaccionó con un extenso mensaje en sus redes sociales

20 de julio de 2026 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo álbum de Charlie Zaa recopila en vivo de sus 20 años de carrera. (EFE)
Charlie Zaa
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Fiscalía General de Colombia se hizo con cuatro bienes evaluados en más de 45,467 millones de pesos (unos 14.1 millones de dólares) del cantante Charlie Zaa como parte de una investigación que busca esclarecer si fueron adquiridos con recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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“Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima)”, expresó la Fiscalía en un comunicado divulgado este viernes.

La investigación sostiene que el excomandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, pudo haber recurrido a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos.

Charlie Zaa, nombre artístico de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, es uno de los intérpretes de boleros más reconocidos de Colombia y alcanzó la fama a finales de la década de 1990 con álbumes como “Sentimientos” y “Un segundo sentimiento”, que vendieron millones de copias en América Latina.

La investigación comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre bienes del intérprete de boleros dentro de un proceso de extinción de dominio.

En ese momento, la Fiscalía señaló que las propiedades podrían haber sido adquiridas con recursos del Bloque Tolima de las AUC y utilizadas posteriormente para el lavado de dinero.

El Bloque Tolima operó entre 1998 y 2005 y, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, estuvo implicado en al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

El caso surgió a partir de testimonios entregados por exintegrantes de ese grupo paramilitar en diligencias de la Ley de Justicia y Paz, en las que señalaron que el cantante habría sido la “cara visible” de bienes vinculados a alias Daniel, fallecido en 2009.

Tras conocerse la investigación el año pasado, Charlie Zaa rechazó los señalamientos y pidió respeto por su presunción de inocencia.

El artista aseguró entonces que todos sus bienes son fruto de “un trabajo honesto y constante” durante más de tres décadas de carrera y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia.

También, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales reiterando que no existe una sentencia en su contra.

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Charlie ZaaBoleroColombia
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Agencia EFE
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