Entre lágrimas: Alex DJ reaparece con impactante revelación sobre su salud

En la tarde de ayer, el presentador y animador del programa “Puerto Rico gana”, Alex DJ, hizo una breve aparación en el programa vespertino luego de haber sido diagnosticado con una embolia pulmonar.

Aunque no estuvo presente físicamente, sí lo hizo a través de la pantalla de un celular que mostró el presentador El JD, quien lo ha sustituido desde el lunes pasado. Desde la cama del hospital, Alexis Colón, nombre del artista, explicó todo lo que le sucedió en los pasados días.

“En el fin de semana estuvimos grabando y trabajando, pero me sentía mal. Pensaba que era un desgaste físico o algo, pero ya de domingo para lunes no me podía mover y llamamos al doctor”, indicó Alex DJ, quien ha estado acompañado por su esposa durante todo este proceso. “Fue a mi casa y cuando me tomó la oxigenación me dijo que tenía que arrancar para el hospital rápido”.

PUBLICIDAD

Durante su breve intervención en el programa, el presentador de 48 años dejó claro que desconocía lo que era una embolia pulmonar y sus posibles consecuencias. “No tenía en mente cuánto era lo peligroso que el médico me decía, porque nosotros siempre en el buen humor que tenemos, pensamos lo mejor. Pero, cuando me habló de lo que es una embolia, me di cuenta del peligro”, añadió el animador nacido y criado en Las Piedras. “Yo tampoco sabía lo que podía ser, pero gracias a Dios lo captamos a tiempo y estamos aquí con anticoagulantes y estamos en el hospital”.

Según la Clínica Mayo, una embolia pulmonar es un coágulo de sangre que viaja desde otra parte del cuerpo hasta los pulmones y obstruye el flujo sanguíneo. Generalmente, el coágulo se origina en una vena de la pierna o la pelvis. Se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones, donde se aloja en un vaso sanguíneo y obstruye el paso de la sangre.

Dentro de todo, Alex DJ se mantiene positivo y muy agradecido por las muestras de solidaridad de parte de sus compañeros de trabajo y del público en general. “Por ahora, vamos a estar aquí, pero gracias por las oraciones de todos. Un pueblo lindo, gente linda, gracias por el cariño. Me encantaría estar ahí, porque es a lo que amo”, añadió el puertorriqueño mientras trataba de contener la emoción.

Gran apoyo

En la tarde de ayer el productor Adolfo Ontivero confirmó en una entrevista radial que el presentador se mantenía con excelente ánimo y profundamente agradecido por el cariño de sus seguidores.

PUBLICIDAD

“Ayer estuve con él y hoy también hablé telefónicamente. Está de buen ánimo. Se está recuperando. Está cansado en el sentido de que se despierta, se duerme, se cansa, que es lo que uno hace en el hospital”, indicó Ontivero.

El productor también detalló que el proceso de recuperación podría extenderse entre 90 y 120 días. En este período se espera que los coágulos se disuelvan mediante el uso de anticoagulantes. Antes de que los seguidores del empresario puedan verlo retomar su vida normal frente a las cámaras, deberá hacer ajustes en su estilo de vida.

“El doctor le dijo que va a volver a su vida normal, entre comillas. Va a poder caminar, desenvolverse y animar el programa, pero seguramente tendrá que dejar el gimnasio y las maratones. Todo esfuerzo físico de fuerza no es recomendable en absoluto”, destacó.